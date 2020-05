Čína se u nás neorientuje, kroky její ambasády jsou neobratné, míní Ovčáček

Miloš Vystrčil minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že rada čínské ambasády telefonicky Senát varoval před tím, aby jeho předseda blahopřál nové tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen ke zvolení do funkce.

Prý by to nebylo dobré a poškodilo by to čínsko-české vztahy. Vystrčil řekl, že blahopřání prezidentce z protokolárních důvodů nezaslal, na tiskové konferenci ale vyjádřil potěšení nad tím, že Tchaj-wan má demokraticky zvolenou prezidentku.



Pražský hrad tehdy vyjádření Vystrčila nekomentoval. Nyní Ovčáček varování ambasády označil za velmi neobratné. Podobně se vyjádřil i k tzv. dopisu, ve kterém čínské velvyslanectví v lednu varovalo Kuberu před cestou na Tchaj-wan.

Kubera dopis dostal během lednového setkání se Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt.

Podle Ovčáčka je stanovisko ambasády napsáno velmi neobratně. „Ukazuje to, že se čínská strana poněkud neorientuje v českém prostředí,“ řekl ve středu v rozhovoru pro CNN Prima News.

Ovčáček také odmítl, že by vznik dopisu inicioval kancléř Vratislav Mynář. Řekl, že to kancléř odmítl a že nemá důvod mu nevěřit.

Zeman podle mluvčího jedná tak, jak by měl jednat prezident suverénního státu. Snaží se budovat dobré vztahy se světovými hráči a ozve se, když dojde k zasahování do vnitřních záležitostí země. O postupu Číny podle něj Zeman jednal s čínským velvyslancem.