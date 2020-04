S Kuberou jsme si tykali, žádný výhružný dopis jsem si neobjednal, říká Mynář

„Tykání mi nabídl on sám. Byli jsme spolu na pivu, vypili jsme si i nějakého toho panáka. Jedinou neřest, kterou jsem s ním nesdílel, bylo kouření, protože já sám už dvacet let nekouřím. To, že o tomto našem vztahu nevěděla paní Kuberová, případně o jeho charakteru nabyla jiný dojem, je mi líto,“ uvedl Mynář.

Novináře, kteří o něm napsali, že si objednal výhružný dopis Kuberovi, vyzval k omluvě, nebo aby doložili svá tvrzení. „Pokud tak neučiní, budou následovat další právní kroky, v krajním případě nemohu vyloučit ani žalobu. Kdyby celá věc nebyla tak smutná, musel bych se smát, jak novináři, kteří nejdříve z pana Kubery léta dělali zastánce Číny a politického souputníka pana prezidenta v této otázce, z něj najednou dělají bojovníka proti Číně a oběť tohoto boje,“ napsal Mynář.

Kubera před svou smrtí plánoval cestu na Tchaj-wan, od čehož se ho snažil odradit prezident Zeman i čínský velvyslanec.



Mynář uvedl, že byl u všem schůzek prezidenta s Kuberou s výjimkou jedné, kdy byl v karanténě po návratu z Číny, a ze všech existují zápisy. „A jasně z nich plyne, že k žádnému vyhrožování či vydírání na nich nedošlo,“ uvedl v oficiálním prohlášení Mynář. „Rozumím citovému rozpoložení paní Kuberové, které odešel milovaný manžel a životní partner. Chápu proto, že některé věci vnímá z dnešního úhlu pohledu poněkud citlivěji, než jak se ve skutečnosti staly, uvedl kancléř.



Uvedl, že Kubera byl nemocný a svou nemoc nebral vážně. „Vysoký tlak je zákeřná nemoc, která nebolí. Je mi líto, že zemřel, protože tu mohl ještě pár let být, udělat spoustu práce a bavit všechny okolo svým neformálním přístupem k životu i politice,“ napsal Mynář.

Kuberová se bála, že může něco hrozit rodině

V pořadu České televize 168 hodin Kuberová mluvila o tom, že se stav jejího muže změnil po novoročním obědě u prezidenta Miloše Zemana.



„Ani mi neřekl, co se tam dělo, to jsem se dozvídala postupně z televize. Zarazilo mě ale, proč v prvním rozhovoru četl jídelníček, přitom on na jídlo nikdy vysazený nebyl. A to, že ho Zeman vzal holí po hlavě, to jsem se dozvěděla také až z televize,“ řekla Kuberová v rozhovoru pro iDNES.cz. Byla to Kuberová, která po smrti svého muže našl. v jeho aktovce dva dopisy - jeden z čínské ambasády a jeden z Hradu.



„Zapůsobilo to na mě, že může něco hrozit i naší rodině. Bylo v nich uvedeno, že budou vyvozeny důsledky, když manžel na ten Tchaj-wan pojede,“ uvedla Kuberová.



Zahraniční výbor kritizuje Mynáře

Zahraniční výbor Sněmovny ve čtvrtek kritizoval Mynáře kvůli jeho postoji k dopisu čínského velvyslanectví k plánované cestě Kubery na Tchaj-wan. Mynář podle výboru zamlčuje důležité informace a znevažuje okolnosti tlaku na Kuberu. Vyplývá to z usnesení výboru, které zveřejnil na twitteru člen výboru a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Výbor dal jasně najevo, a díky za to, že se velmi jasně vymezuje vůči stylu komunikace Kanceláře prezidenta se zástupci Parlamentu. Neochota se vyjádřit a vyvrátit podezření, že v celé věci hrála hradní kancelář nějakou roli, jen budí další podezření,“ uvedl Rakušan. Podle místopředsedy výboru, Piráta Jana Lipavského je potřeba, aby se záležitostí zabývala celá Sněmovna.

Zahraniční výbor o dopisu jednal se zástupci ministerstva zahraničí. Ministr Tomáš Petříček řekl, že jeho úřad nebyl součástí komunikace, která byla čínskou ambasádou adresována Kanceláři prezidenta republiky, ani se nepodílelo na vzniku doprovodného textu k dopisu, který vypracoval zahraniční odbor Hradu. Mynář účast na jednání výboru písemně odmítl.