Vystrčil převzal dar z Tchaj-wanu, roušky pro české mobilní hospice

„Poté, co Tchaj-wan velmi úspěšně překonal koronavirovou epidemii, tak nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní a přivezl do Evropy a tím pádem i k nám do České republiky pomoc ve formě zdarma poskytnutých roušek,“ očenil Vystrčil dar Tchaj-wanu.



Na krabicích s rouškami, které Vystrčil přebral, bylo anglicky a česky napsáno - Pozdrav z Tchaj-wanu našim českým hrdinům.

„Je to velké vyznamenání, ale je tam malá chyba. Mělo by tam být našim českým hrdinám,“ řekl Vystrčil s poukazem na to, že v hospicích pracují především ženy. Vyzdvihl význam mobilních hospiců, protože pro umírající je největší hodnotou, že jsou u blízkých a neumírají v nemocnici.



„Jsem rád, že tchajpejská kancelář v České republice podepsala smlouvu o spolupráci s českou kanceláří na Tchaj-wanu. A ta spolupráce se týká prevence boje proti koronaviru. Velmi si toho vážím,“ oznámil šéf Senátu. Dohoda se týká například výzkumu a produkce vakcín, léků a rychlých testů

Podle Vystrčila by bylo dobře, kdyby si Světová zdravotnická organizace uvědomila, že Tchaj-wan je nositelem významných poznatků, které mohou pomoci celému světu v boji proti koronaviru. A uvědomila si, že je potřeba bojovat společně a nikoho z tohoto boje a z této spolupráce nevyjímat. WHO je vyčítána pročínská orientace. A Čína je alergická na každého, kdo Tchaj-wan legitimizuje.

Tchaj-wan v úterý po více než měsíci nezaznamenal žádný nový případ nákazy koronavirem. Naposledy se tak stalo 9. března. Ostrov všeobecně oceňují za velmi účinné zvládání pandemie. To se mu podařilo i přesto, že leží v těsné blízkosti Číny, která patří k zemím, jež byly koronavirem postiženy nejhůře.



„Doufám, že náš dar pomůže v boji proti utrpení,“ řekl Liang-Ruey Ke. Ředitelka hospice Cesta domů Ruth Šormová, která do Senátu přišla jako zástupkyně fóra mobilních hospiců, řekla, že dar Tchaj-wanu bude nabídnut všem organizacím v České republice.