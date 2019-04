Čarodějnice letos pálení neuniknou, oslavy zachránil víkendový déšť

S blížícím se třicátým dubnem pravidelně roste nervozita. Na jedné straně jsou organizátoři populárního svátku pálení čarodějnic, kterým v posledních letech komplikovalo oslavy suché a větrné počasí, na druhé straně jsou hasiči, pro které je svátek s neodmyslitelnými zapálenými vatrami jedním z nejnáročnějších dnů celého roku. Letos to vypadá, že si na své přijdou obě skupiny. Víkendový déšť se postaral o nízké riziko požárů.

Přestože ještě během minulého týdne vydal kvůli suchu Český hydrometeorologický ústav výstrahu před vznikem požárů, po víkendu se situace změnila. „Výstraha je odvolaná a žádná další v dohledné době nebude, určitě ne během úterý,“ říká Martin Tomáš z ČHMÚ. Dodává, že během dne by mohlo foukat. Nejde ale o nic dramatického, co by narušovalo průběh oslav.

Milovníci lidového zvyku se tak mohou letos těšit na venkovní ohně korunované hadrovými figurami čarodějnic, které k původně pohanskému zvyku neodmyslitelně patří.

Ještě minulý týden to s pálením čarodějnic vypadalo bledě. Kvůli suchu. To Českou republiku trápilo letos netradičně už od dubna, a ČHMÚ vydal výstrahu před vznikem požárů v šesti krajích. Výstraha platila pro Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj a pro Vysočinu. Déšť, který přišel o víkendu a vydržel i do začátku týdne, dokázal už v pondělí snížit nebezpečí na první, tedy nejnižší stupeň, a to na téměř celém území s výjimkou úplného jihu Moravy od Znojma po Hodonín. I tam byl ale přijatelný stupeň číslo dva.

Hasiči doporučují hlásit i menší akce

Zákaz rozdělávání ohňů spadá do kompetence jednotlivých krajů. Ty potvrdily, že žádná omezení pro 30. duben nechystají, pokud se zásadně nezmění předpověď počasí. „Podle informací HZS Středočeského kraje je zákaz rozdělávání ohňů zrušen,“ uvedla například tisková mluvčí Středočeského kraje Barbora Tluchořová. Zákaz rozdělávat oheň zde vyhlásili 20. dubna s tím, že se nesmělo na rizikových místech ani kouřit.

Hasiči přesto varují, že není dobré situaci podcenit. Při nedodržení bezpečnostních pravidel totiž riziko požáru hrozí vždy. Úplné minimum, které může každý udělat, je nahlásit připravované rozdělání většího ohně na krajskou hasičskou stanici pomocí internetové stránky paleni.izscr.cz.

„Formulář funguje dva roky,“ řekl tiskový mluvčí pražských hasičů Martin Kavka a doplnil, že jeho vyplněním se rozhodně ohlašovatel nezbavuje svých povinností při hlídání ohně. Registrace na stránce není nutná. Ve formuláři ohlašovatel vyplní několik údajů, jako třeba začátek a konec pálení, způsob, kterým oheň zajistí a především kontaktní telefon. Na ten se mu hasiči ozvou, pokud by byl v okolí nahlášen požár, aby se ujistili, že jím nahlášená akce probíhá bez komplikací.

Podnikatelé, kteří organizují pálení čarodějnic mají dokonce povinnost oheň hasičům nahlásit. Podle tiskové mluvčí hasičů Nicole Zaoralové svou povinnost znají a oslavy organizují i ve spolupráci s dobrovolnými hasiči.

Horší je to s rodinnými akcemi. „Pokud nejde o komerční akci, často ji lidé nenahlásí,“ říká Zaoralová. Pro soukromé osoby sice povinnost oznamovat oslavu neplatí, přesto jsou hasiči rádi, když o akci vědí. Dokážou díky tomu předejít zbytečným výjezdům jednotky.

Minulý rok zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech nepříjemně ovlivnil oslavy především v hlavním městě, připravené čarodějnice přečkaly pálení bez úhony. Po celé republice hasiči vyjeli ke 136 požárům a zažili tak nejnáročnější „čarodějnice“ od roku 2013.

Čtyřikrát více požárů kvůli suchu

Kvůli katastrofálnímu suchu požárů letos na jaře v Česku přibylo. Novojičínsko, okolí Brna, střední Čechy, to jsou jen některá z míst, kde vyjížděli hasiči během dubna k velkým požárům. „Zaznamenali jsme letos čtyřikrát více výjezdů k požárům vegetace, a to je teprve začátek jara,“ vypočítává Možný. ČHMÚ má podrobnější srovnání od počátku 70. let. „Dříve se vypalovala tráva, to se teď nedělá, a přesto je situace horší,“ varuje.

Stromy podle něj také snáz podlehnou ohni, protože jsou oslabené. V lesích navíc zůstává suché dřevo po zákrocích proti kůrovci, které požáry usnadňuje.