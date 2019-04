Sucho zabíjí kozy a ovce. Farma v Pěnčíně musela zredukovat chov

Pěnčínská farma aktuálně chová zhruba 900 koz a 450 ovcí včetně mladých. Chovatelé ovce v úterý poprvé vyhnali na pastvu, i když je chudá. Agentuře ČTK to řekl majitel farmy Josef Pulíček.

„Vyvíjí se to velmi špatně, je to podobné jako loni, to jsme ale měli velké zásoby z předcházejících let a ty letos nemáme,“ řekl Pulíček. Obává se toho, že situace bude horší, protože kvůli suchu pastviny neobrážejí.

„Já jsem to ještě neviděl. Pampelišky, které kvetou, kvetou na zemi. Jsou tři centimetry vysoké, přitom pampeliška vždycky byla 20 centimetrů vysoká a měla listy. Pokud by to počasí mělo pokračovat, tak bychom stavy určitě museli snížit na polovinu,“ dodal.

Pěnčínská farma patří co do počtu ovcí a koz k největším v zemi, v roce 2012 získala ocenění Farma roku. Nosným programem je chov ovcí a koz a zpracování mléka v místní malé mlékárně.

Zájem o produkci pěnčínské farmy je větší, než je schopna uspokojit. Lidé mohou produkty ochutnat a nakoupit přímo na farmě v Pěnčíně, dodává ale také do velkých obchodních řetězců, jako jsou Globus, Kaufland nebo Makro. Prodávají i prostřednictvím prodejen zdravé výživy nebo specializovaných e-shopů. „Větší zájem je o kozí výrobky než o ty ovčí, jinak se prodává hlavně základ – přírodní sýr, neochucené mléko a bílý jogurt,“ dodal Pulíček.

Podnik má moderní dojírnu a v sezoně jsou tu schopni zpracovat denně kolem 1200 litrů kozího a 700 litrů ovčího mléka na produkty většinou v bio kvalitě. Právě bio chov situaci farmy ztěžuje, protože si nemůže vypomáhat průmyslově vyráběnými krmivy.