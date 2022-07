Sprostá lež, pane premiére, odmítl Babiš, že mohl lépe vyjednat Green Deal

„Já jsem vyjednal skvěle Green Deal, jenom rámec. My jsme vybojovali s polským premiérem a s ostatními, že závazek snížení emisí je v průměru 55 procent. Takže Česká republika nemá takový závazek, a když bude mít jen 42, je to úplně v pohodě. Nic jsem nepodepsal,“ řekl Babiš.

„Bývalý premiér mohl pro ČR vyjednat lepší podmínky Green Dealu. Kdyby chtěl, mohl ho i vetovat. Nikdy to však neudělal,“ napsal totiž Fiala tento týden na Twitteru.

Petr Fiala @P_Fiala Bývalý premiér mohl pro ČR vyjednat lepší podmínky Green Dealu. Kdyby chtěl, mohl ho i vetovat. Nikdy to však neudělal. oblíbit odpovědět

„Vaše ministryně to podělala,“ prohlásil Babiš

„Skutečný Green Deal dojednala vaše ministryně Hubáčková. Úplná katastrofa, asi vůbec tomu nerozuměla. Zásadně poškodila Českou republiku. Proč ČR hlasovala pro konec spalovacích motorů v roce 2035? Proč nesplnila, co vy jste sliboval?“ vyčetl Babiš Fialově vládě.

Dodal, že Česká republika souhlasila i se zařazením budov do systému emisních povolenek, což, jak Babiš řekl, znamená další zdražení vytápění budov pro domácnosti. „Vaše ministryně to totálně podělala,“ prohlásil Babiš.

Balašovi vyčetl, že i kvůli jeho posudku Česko přišlo o Prazdroj

Bývalý premiér a šéf ANO se vrátil i ke jmenování nového ministra školství Vladimíra Balaše, který nahradil ve vládě Petra Gazdíka.

„Ten STAN skutečně má smůlu, všichni lidi jsou tam nějací zapatlaní,“ řekl Babiš o novém ministrovi školství.

„Co je skandální, že pan Balaš dělal posudek v kauze IPB proti České republice. To byla ta kauza Nomura, to byla ta kauza České pivo a tam jsme přišli o naši Plzeň. Takže Plzeň, Plzeňský prazdroj není v českých rukou. Mají to nějací Japonci nebo Jihoafričani, ani nevím, to je jedno. Zkrátka ten pán, který nastupuje za ministra, se na tom podílel, že jsme o to přišli,“ řekl Babiš v Čau lidi.

O posudku Balaše ve prospěch japonské Nomury mluvil prezident Zeman, když ho jmenoval ministrem a znovu i v neděli v debatě televizí Prima a CNN Prima News.

„Analýzy z tehdejší doby tvrdí, že tento posudek významně přispěl k tomu, že Česká republika musela uhradit tři miliardy sedm set milionů korun firmě Nomura, respektive její dceřiné firmě,“ řekl Zeman při jmenování Balaše.