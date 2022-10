Hubáčková, kterou kritizoval Zeman, končí. Životní prostředí má vést Hladík

O nominaci do vlády už Jurečka hovořil s premiérem Petrem Fialou z ODS. Bude telefonicky informovat prezidenta Miloše Zemana a přeje si, aby se s s Hladíkem setkal.

Hladík byl kandidátem lidovců do vlády na post ministra životního prostředí jíž při sestavování vlády, ale tehdy to ještě z rodinných důvodů odmítl a rozhodl se zůstat v Brně, kde byl prvním náměstek primátorky.

Posledním velkým viditelným krokem končící ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové bylo, když minulý týden odvolala ke 30. září ředitele Správy národního parku České Švýcarsko Pavla Bendu. Podle ní nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení. Správa parku v posledních týdnech čelila zvýšené kritice v souvislosti s požárem, který tam vypukl koncem července.

Zeman kritizoval jako dobromyslnou tetu adorující Green Deal

Prezidenta Zemana s velkou pravděpodobností změna ve vládě potěší. „Ministryně životního prostředí je podle mého názoru dobromyslná teta, která adoruje Green Deal včetně zákazu aut se spalovacími motory a neuvědomuje si rizika, která Green Deal přináší,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES před komunálními a senátními volbami Zeman. Zmínil také pět dalších členů vlády, kteří jsou podle něj zralí na výměnu.

Kvůli Green Dealu se do Hubáčkové navezl v červenci bývalý premiér a šéf opozíčního ANO Andrej Babiš. „Skutečný Green Deal dojednala vaše ministryně Hubáčková. Úplná katastrofa, asi vůbec tomu nerozuměla. Zásadně poškodila Českou republiku. Proč ČR hlasovala pro konec spalovacích motorů v roce 2035? Proč nesplnila, co vy jste sliboval?“ vyčetl tehdy Babiš premiérovi Petru Fialovi ve svém Čau lidi.

Dodal, že Česká republika souhlasila i se zařazením budov do systému emisních povolenek, což, jak Babiš řekl, znamená další zdražení vytápění budov pro domácnosti. „Vaše ministryně to totálně podělala,“ prohlásil Babiš.

Do poražených nekopu, bránila se Hubáčková kritice expremiéra Babiše

„Řekla bych, že těžko teď hledám to slovo. Do poražených nekopu. Mám hodně práce na to vést zbytečnou válku, byť na obhajobu své cti,“ řekla ve Sněmovně Hubáčková.

„Dosáhla jsem maxima možného. Pan bývalý premiér hovořil něco o roku 2040. Takový rok v souvislosti s koncem aut na emise CO2 nikdy nezazněl. Naopak na Radě Evropské unie zazníval velmi často z mnoha stran, mnoha členských států, ať už to bylo Německo, Holandsko, všechny severské státy termín 2030. 2035 byl skutečně mezní možný termín, na kterém jsme byli schopni jako členské státy se shodnout,“ uvedla ministryně životního prostředí.

Zároveň dodala, že rok 2035 nemusí být definitivní. „Současně členské státy přijaly i námi navrhovanou takovou revizní klauzuli, která říká, že v roce 2026 se k tomuto termínu ještě vrátíme, zda tedy skutečně máme připraveny technologie, zda jsou připraveni výrobci aut a zda máme vypořádány sociální dopady. A tento termín možná v roce 2026 se buď potvrdí anebo může posunout,“ sdělila na dotaz iDNES.cz Hubáčková.

Řekla, že pro ni bylo velmi těžké tvrdě obhajovat pozice České republiky v době, kdy byly tři dny před převzetím evropského předsednictví. „Neočekává se, není obvyklé ani protokolárně, ani běžně, aby nastupující členská země už se chovala takto tvrdě ve vyjednávání. Očekávalo se, že budeme poměrně diplomatičtí a už budeme na straně hledání konsensu, nikoli na straně kladení si podmínek,“ prohlásila ministryně.

„Co jsme ještě vyjednali a to bylo zcela pro mě i nečekané, náš úspěch, a připouštím, že se vedla i debata cestou já a pan premiér, a to bylo třicet procent bezemisních povolenek pro naše teplárny. Té práce, kterou máme, je tolik, že obhajovat nějaké urážky na svou osobu mně nevadí, ty se týkají mé funkce,“ reagovala v létě Hubáčková na ostrou Babišovu kritiku.