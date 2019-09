Premiér si prohlédl pozemky v Letňanech, kde by mohla vyrůst úřednická čtvrť

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil do pražských Letňan, kde by mohla v budoucnu vzniknout takzvaná vládní čtvrť. Ta by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli. O výstavbě velkého administrativního areálu pro úředníky mluví premiér delší dobu. Současný stav je podle něj pro stát neekonomický.