Stát nedá Praze na dostavbu okruhu ani korunu, řekl Babiš Hřibovi

Zdeněk Hřib (Piráti) to oznámil po jednání s předsedou vládu. Myslí si proto, že hlavní město využije pozemky v Letňanech spíše k řešení dostupnosti bydlení, dodal. Magistrát kromě dostavby vnějšího okruhu požaduje, aby stát přispěl přispěl na dostavbu vnitřního okruhu a novou nemocnici.

„Pan premiér mi sdělil, že Praha nedostane od státu vůbec nic, a s tímto jsme se rozešli. Myslím, že Praha využije teď Letňany spíše k řešení krize dostupnosti bydlení,“ řekl Hřib.

„S ohledem na to, že pan premiér konstatoval, že to je z jeho pohledu poslední schůzka k tomuto tématu, myslím, že je to jednání skutečně uzavřené. Mám za to, že to není úplně dobrý přístup k Praze, která má na svědomí 25 procent hrubého domácího produktu. To, že Praha chce jenom totéž, co dostává od státu Brno, není nějak přemrštěné,“ doplnil primátor.

Babiš o schůzce řekl, že primátor vedl jednání o možném vybudování úřednické čtvrti v Letňanech stylem, že ho musel ukončit. Nabídku vlády má podle něj Hřib písemně. Pokud bude chtít reagovat, určitě tak učiní.

Magistrát úřednickou čtvrť nechce

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy.

Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Plán vlády se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat.

Hřib v úterý Babišovi zopakoval, že Praha požaduje, aby stát dostavěl severovýchodní část vnějšího okruhu kolem Prahy, přispěl 60 miliardami korun na vnitřní okruh a postavil nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce. Babiš hovořil o tom, že by bylo lepší v Letňanech postavit traumacentrum, nikoli nemocnici. Hřib to odpoledne nazval mimořádně naivní představou.

Babiš podle primátora odmítl koncept jako celek. „Navrhoval cestu PPP projektu, přitom stát PPP projekty vlastně stavět neumí,“ uvedl Hřib, který také řekl, že projekt úřednické čtvrti nedával od začátku smysl. „V seznamu budov, které se měly vystěhovat údajně z důvodu toho, že je potřeba zajistit ekonomičtější a ekologičtější provoz, byly i budovy, které byly velice nedávno rekonstruovány. Velice namátkou budova ministerstva životního prostředí ve Vršovicích,“ poznamenal.