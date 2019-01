Vedení Letňan s plánem nové čtvrti souhlasí, ale nejdříve chce řešit dopravu

Jak dnes uvedl první místostarosta Prahy 18 Pavel Sehnal (ODA/Krásné Letňany), záměr je pro městskou část výhodný, ale musí se vyřešit řada otázek, jako je doprava, parkování a vliv na místní obyvatele.

„Pro Letňany je to dobrá zpráva, že zde vznikne dle slov pana Babiše asi 10 tisíc pracovních míst. Skutečnost, že zde bude i sídlo státních institucí, posílí prestiž naší městské části,“ uvedl v prohlášení. Nová místa nicméně v areálu vzniknout nemají, má jít o přesun stávajících úředníků.

Místostarosta také uvedl, že radě a zastupitelstvu městské části předloží návrh na zpracování nového plánu územního rozvoje, který by s vytvořením čtvrti počítal a zapracovaly by se do něj jak představy státu, tak hlavního města. Měl by navrhnout řešení s ohledem na zájmy místních obyvatel. Podle Sehnala se nedá vyloučit, že jiné okrajovější městské části budou chtít projekt přetáhnout, jako příklad uvedl Prahu 11.

Sehnal mimo jiné vlastní i letňanské výstaviště, které s dotčenými pozemky sousedí.

Místní jsou proti další zástavbě

Na facebookové skupině Naše Letňany se místní obyvatelé k záměru postavili v komentářích negativně. Nelíbí se jim zastavování zeleně, obecně růst výstavby v městské části a řada z nich vyjádřila obavy kvůli dopravní obslužnosti. Hlavní místní dopravní tepnou je Kbelská, která je součástí Průmyslového polookruhu. Už nyní je silnice ve špičkách často ucpaná a bez dokončení městského okruhu, který z ní má část dopravy svést, se lidé obávají jejího úplného zahlcení.

Jak by mohla vypadat vládní čtvrť v pražských Letňanech.

Primátor Zdeněk Hřib se ve středu sešel s Babišem ohledně dalšího využití městských pozemků v Letňanech, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Město požaduje vznik multifunkční čtvrti, kde by nicméně mohl být i areál pro úředníky. Magistrát si však klade podmínky, za pozemky požaduje po státu zaplacení dokončení městského okruhu za 60 miliard korun. Chce také od státu získat karlínské kasárny a zbytek areálu Nemocnice na Bulovce. Do kasáren by se podle Hřiba po roce 2028 mohli přesunout úředníci ze Škodova paláce, na pozemcích nemocnice by mohly vzniknout městské byty.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry. Ze záměru nakonec sešlo.

Pražský primátor podpoří premiérův návrh na úřednickou čtvrť výměnou za dostavbu Městského okruhu a postoupení budovy Kasárna Karlín městu.