Praha kývla na vládní čtvrť pro úředníky. Za okruh a karlínská kasárna

„Magistrát by nám pozemek prodal pod podmínkou, že bychom kromě administrativního centra pro úředníky postavili také novou nemocnici a přes tisíc bytů,“ sdělil po schůzce premiér Andrej Babiš.



Praha za prodej pozemků v Letňanech požaduje, aby vláda zaplatila dostavbu Městského okruhu. To by podle Babiše mělo vyjít asi na 60 miliard korun.



Vedení Prahy by dále požadovalo převod karlínských kasáren na město.



Podmínky označil Babiš za nevýhodné, ale o tom, zda je vláda přijme, se rozhodne do dvou týdnů.

Nemocnice nebo úřednická čtvrť

První schůzka mezi premiérem Andrejem Babišem a primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem se uskutečnila 10. ledna.

Oba se na ní shodli v otázkách dostavby Pražského okruhu i na železnici spojující Letiště Václava Havla s hlavním městem a Kladnem.

Naopak s Babišovým návrhem na stavbu vládní čtvrtě pro státní úředníky v Letňanech primátor Hřib nesouhlasil. Místo toho by podle něho mohla na pozemcích vzniknout nová nemocnice určená pro sever metropole.

S tím má ale zase problém středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Tvrdí, že by nová nemocnice v Praze připravila o pacienty ty středočeské.



Stát chce na pozemky o rozloze 354 tisíc metrů čtverečních přestěhovat okolo deseti tisíců zaměstnanců z několika ministerstev, které jsou na různých místech v Praze.



Výstavba by podle Babiše stála deset miliard korun, ale investice by se vrátila do pěti let.



Pozemky v hodnotě asi 350 milionů korun navrhl Babiš vyměnit za areál Veleslavín. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových budovu plánoval vydražit za podobnou počáteční částku. Ministr kultury ale dražbu zrušil.