Od vlády je to vše jeden velký švindl. Babiš o inflaci, energiích, daních i stávce

Německý deník Die Welt označil Česko za nemocného muže Evropy, který se pořád nevzpamatoval z pandemického propadu. Ekonomové dokonce varují před růstovou pastí. Jak se vám to jako bývalému ministrovi financí a premiérovi poslouchá?

Špatně, protože Fialova vláda za dva roky v podstatě zničila všechno, co jsme po vládách ODS, TOP 09 a dalších tradičních stran po roce 2013 pracně dávali dohromady. Osm let naší práce vyletělo komínem, znovu jsme se vrátili do devadesátek. Pětikoalice zničila všechno, od projektů boje proti rakovině, přes naši hospodářskou vizi postavenou na investicích a inovacích, až po stavební zákon. Osekali důchody, nechali rozjet inflaci do obludných rozměrů, znehodnotili lidem úspory. Nezbývá nám, než se v roce 2025 znovu pokusit vyhrát volby a dát Českou republiku znovu do pořádku.

Slabý růst naší ekonomiky předpovídají experti i pro příští rok. Proč se česká ekonomika jako jediná z 27 ekonomik EU nedokáže dostat z propadu?

Protože zemi vládne popletený politolog, ministra financí dělá nafoukaný elektrotechnik a ministra průmyslu arogantní bankéř. A když máte naprosto neschopnou vládu amatérů, ve které nesedí ani jeden ekonom, tak ten výsledek je úplně katastrofální.

V čele ministerstva zdravotnictví je člověk, který je nejen arogantní, ale naprosto neschopný. Neumí vyjednávat, neumí řídit resort, neumí komunikovat. V tomto smyslu je to pravý výkvět TOP 09. Za naší vlády zdravotnictví šlapalo, nalili jsme do něj miliardy na platy, přístroje i infrastrukturu.

Máme jednu z nejvyšších inflací v EU. Reálné mzdy se propadají. Jak to zastavit?

Inflace je způsobená hlavně vysokými cenami energií, ty se měly včas srazit. Všechny ostatní státy EU to dokázaly. Ale to proto, že v nich rozhodují lidé, kteří mají alespoň nějaké základní povědomí o tom, jak funguje hospodářství.

Jak byste ceny energií srazil vy?

Jako vláda v demisi jsme v listopadu a prosinci 2021 snížili DPH na energie na nulu, čímž jsme inflaci srazili, což potvrdil i Český statistický úřad. Inflace v době, když jsem končil jako premiér, byla 5,4 %, a to byl průměr EU. Na tuto hodnotu se pánové Fiala se Stanjurou nebyli schopni dostat ani za dva roky u vlády, zatímco řada evropských zemí hlásí normál kolem 2 % a třeba některé i deflaci – Belgie minus 1,7 procenta, Nizozemsko minus 1 procento a Dánsko minus 0,4 procenta. Česká republika má teď podle Eurostatu inflaci 9,5 %, což je opět druhá nejvyšší inflace v EU. V energetické inflaci jsme podle OECD v tomto roce druzí nejhorší za Kolumbií.

Ceny energií mají u nás od nového roku ale naopak růst. Energetický regulační úřad předpokládá zvýšení regulované složky jejich ceny o desítky až stovky procent. Premiér Petr Fiala přesto tvrdí, že ceny příští rok vzrostou maximálně o jednotky procent. Co si o tom myslíte?

Že premiér zase lže. Celá jeho konstrukce je založená na předpokladu, že cena elektřiny bude klesat a že ten pokles vykompenzuje to, že vláda přehazuje na lidi a firmy 65 miliard plateb za obnovitelné zdroje a přenos energie. Ale nikdo neví, jestli ceny budou klesat, nebo růst. Když se hýbat nebudou, tak si rodina připlatí ročně cca 6 000 korun navíc a firmy mnohem víc. Tam se bavíme klidně o statisících. Ale třeba klíčoví zaměstnavatelé – Liberty a Třinecké železárny – zaplatí každý více jak půl miliardy. V době, kdy všude ceny klesají a v Německu energie dokonce navíc dotují.

Takže zlevnění se jen tak nedočkáme?

Spíše opaku. A to s rekordním zvyšováním daní, ochlazováním ekonomiky a reálným poklesem platů a důchodů to pro spoustu lidí a firem může být spíš likvidační. Navíc zvýšené ceny elektřiny firmy přenesou na zákazníky a nejvíc to bude znát u energeticky náročných oborů, což dál podpoří zvyšování cen a to dál roztočí inflaci.

Kvůli cenám energií chcete ve Sněmovně další mimořádnou schůzi. Věříte, že tentokrát vám vládní koalice schválí program, když před týdnem to odmítla?

Nechápu, proč se o tom nechtějí ve Sněmovně bavit, vždyť to mohou vysvětlit lidem. Karel Havlíček dělá práci za Fialovu vládu, vyčíslil dopady, nabídl řešení a chtěl slyšet argumenty. Místo toho nás ministři urážejí. Zvlášť v tom vyniká ministr Síkela se svou arogancí. Pětikoalice se bojí diskuse, protože ví, že tahá za kratší konec. Z minulé schůze pětikoalice udělala frašku, ani slovo o tom, co bude, jen výmluvy na minulost.

Není vyvolávání mimořádných schůzí ale zbytečné a ztráta času?

Proč zbytečné? Protože mají 108 hlasů ve Sněmovně a všechno stejně převálcují na sílu a my nemáme cokoli prosadit? Proto máme mlčet? Lidé nás zvolili, abychom za ně bojovali. Mimořádné schůze jsou jedním ze způsobů, jak můžeme upozorňovat na to, co vláda dělá špatně, když nás jinak provládní média v podstatě přehlížejí. Přitom toto je nejhorší a nejneschopnější vláda v dějinách ČR. A platí, že jediné, co ji udržuje při životě, jsou koryta a Antibabiš. Nic jiného nemají, žádnou vizi, ani program. I programové prohlášení změnili a nikdy ho veřejně nevyhodnotili.

Premiér Fiala často připomíná, že na současných cenách energií mají zásadní podíl i předcházející vlády, tedy i ta vaše. Podcenili jste energetické zajištění České republiky, jak tvrdí premiér?

Ne, nepodcenili. Naopak jsme pro to udělali maximum. Této vládě jsme například připravili tendr na dostavbu Dukovan nebo reálný časový harmonogram útlumu uhlí. Nesázeli jsme bezhlavě jen na obnovitelné zdroje. Podle OECD jsme v prosinci 2021 měli nejmenší meziroční růst cen energií. Znovu opakuji, že jedny z nejvyšších cen energií v Evropě jsou výsledkem amatérismu Fialovy vlády, která energie zastropovala příliš vysoko u prodejců, místo aby je zastropovala u výrobců na 1 500 Kč za MWh jako třeba na Slovensku nebo ve Francii.

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání vlády s odbory a zaměstnavateli

Vláda Petra Fialy se označuje za vládu, která jako jediná našla odvahu řešit rekordní zadlužení naší země. Od ledna začne platit konsolidační balíček, který má v příštím roce ve státním rozpočtu ušetřit necelých 98 miliard korun. S tím souhlasíte?

To není konsolidační balíček, ale daňový balík. Vláda udělala jediné: porušila své předvolební sliby a všem lidem a firmám zvýšila daně. Od vlády je to všechno jeden velký švindl. Co slibovali ušetřit na dotacích, ušetří tak, že to nechají zaplatit lidi. Vláda konsoliduje veřejné finance na úkor všech. Vůbec se nesnaží šetřit na sobě, neřeší příjmy, neinvestuje. Jen zvyšuje daně, přenáší poplatky státu na domácnosti a firmy a vyhání zahraniční investory.

Co ale řeknete na to, že šetřit teď musíme, protože vaše vláda za koronavirové krize rozdávala moc?

Ale to je naprosto směšné. Hlavně od ODS a dalších stran pětikoalice jsme tehdy pořád slyšeli, že dáváme málo. Jen si na to vzpomeňte. My jsme ale peníze lidem a firmám dávali proto, abychom udrželi ekonomiku nad vodou. Drželi jsme díky tomu průmyslu, který je základem prosperity a zaměstnanosti. Za naší vlády stouply úspory občanů o 900 miliard, a to jim pomáhá přežít ten útok na peněženky, který tu už dva roky podniká Fialova vláda. Bohužel, ty peníze už lidem docházejí. Milion lidí se propadlo do chudoby a další dva miliony balancují na její hranici. A průmysl? Po dvou letech Fialovy vlády meziročně padá o pět procent.

Vládní úsporná opatření jsou naplánovaná na dva roky. Pokud by hnutí ANO sestavovalo příští vládu, zachová daňové změny, s nimiž přišla tato vláda?

V žádném případě. Pokud se hnutí ANO dostane do vlády, tak udělá v daních opět pořádek a bude je zejména důsledně vybírat. Ukončíme šedou ekonomiku, do které nás dostala tato vláda. Jak jsme už dokázali před covidem, umíme snižovat dluh, mít vyrovnané a přebytkové rozpočty a daně přitom nezvyšovat.

Kvůli úsporám vláda také upravila penze a výplatu mimořádných penzí. V minulém týdnu představila důchodovou reformu. Co na ni říkáte?

To není žádná důchodová reforma, ale snižování penzí a prodlužování věku odchodu do důchodu. Strany pětikoalice obecně nemají rády důchodce, proto jim hned osekaly slevy na jízdné, snížily podle nás nezákonně valorizaci důchodů, čímž seniory jen za letošní rok připravily o 7 000 korun.

S kroky vlády ve vztahu k penzím dlouhodobě nesouhlasíte. Jako hnutí už jste se obrátili i na Ústavní soud. Kdy očekáváte rozhodnutí?

V médiích jsem četl, že u té první stížnosti by měl mít Ústavní soud jasno v lednu 2024. Osobně na tom nevidím nic tak složitého. Pětikoalice nesmyslně projednávala zákon ve stavu legislativní nouze, protože chtěli obrat důchodce ještě letos. Hlavně ale retroaktivně osekala mimořádnou valorizaci kvůli inflaci, což je proti všem principům právního státu. Doufám, že odchodem pana Rychetského se Ústavní soud přestane chovat politicky a bude rozhodovat věcně.

Odbory vyhlásily na pondělí 27. listopadu protivládní protest. Zúčastníte se ho nebo ho nějak podpoříte?

Ne, nezúčastním. Hnutí ANO si to odpracovává ve Sněmovně a stínové vládě. Jinak by ale podle mě měli protestovat odboráři, zaměstnavatelé a zaměstnanci dohromady, protože tato vláda ohrožuje opravdu už všechny.

Vy sám často v souvislosti s vládou mluvíte o „nové totalitě“. Proč?

Protože pětikoalice získala v ČR absolutní moc. Ovládá nejen vládu, ale i Sněmovnu a Senát, kde porušuje jednací řád a systematicky potlačuje opozici. Na Hradě má svého prezidenta, který jí jde na ruku, jak jsme názorně viděli při komedii týkající se snížení důchodů. A svou funkci už neplní ani některá média.

Jak to myslíte?

Tak, že vláda ta veřejnoprávní veřejně korumpuje zvyšováním koncesionářských poplatků a ta soukromá objednáváním reklamního prostoru za desítky milionů. Lidé často žijí jen v představě, že strany, které v roce 2021 zvolili do vlády a které samy sebe označují za nositele demokratických hodnot, jsou demokraty i ve skutečnosti. Usilovnou mediální masáží se jim ale jen podařilo docílit dojmu, že jiné strany jsou nedemokratické nebo nedostatečně demokratické. Je to špinavá hra. Status demokratů si uzurpovala jak předchozí polistopadová moc, tak i tato vláda.

Proč proti tomu tedy veřejně víc nevystupujete?

Ano, naše chyba je, že jsme se proti tomu dostatečně důrazně neohradili. My ale radši než dalekosáhlé výklady o demokracii a mávání praporem demokracie děláme praktickou politiku. Protože pro nás je podstatné, aby fungoval stát, instituce a infrastruktura. Aby tady byl dostatek práce. Lidem přicházely včas důchody. Rozvíjela se věda, průmysl, ekonomika. To je nejlepší způsob, jak rozvíjet demokracii. Ne řečmi, ale výsledky.

Co přesně tedy podle vás „nová totalita“ znamená? Protože jednu totalitu už jsme tu měli.

Už jsem to několikrát říkal veřejně. Je to snaha vlády uzurpovat veřejný prostor, zadupat své oponenty a zabetonovat se u moci. To vše za asistence provládních novinářů, aktivistů, úředníků, umělců a různých expertů. Není to komunistická totalita ve smyslu nějakého teroru, ale totalita ve smyslu snahy ovládnout a kontrolovat celý veřejný prostor. Proto mluvím o tzv. nové totalitě. Kdo umí naslouchat, tak ten rozdíl chápe. Kdo nechce, tak plácá něco o tom, že Babiš srovnává dnešní dobu s minulým režimem.

A nesrovnáváte? Za komunismu také neexistovala svoboda slova…

... jenže tahle vláda se zaklíná demokracií, přitom tady vznikl jakýsi obskurní útvar KRIT, který měl dozorovat názory úředníků ve státní správě. Objevila se hejna samozvaných cenzorů a dohlížitelů jediné správné pravdy a názoru. Dokonce už i ve Sněmovně jsme zažili pokusy o umlčení parlamentní rozpravy. Tohle ale nemá nic společného s demokracií. Tam by svoboda slova měla být svatá. Považuji za nepřípustné kriminalizovat lidi za názor, ať je jakkoli pitomý, dokud člověk nehlásá něco trestného nebo nepodněcuje k násilí. Svobodná výměna názorů umožňuje společnosti komunikovat podstatu problémů. Tak, aby se s ní společnost dokázala vypořádat.

Na Národní třídě jste minulý týden mluvil o zprivatizované demokracii. To jste myslel jak?

Přestal jsem používat spojení nová totalita asi před 14 dny a začal mluvit o snaze zprivatizovat demokracii. Vracím se k tomu, co jsem říkal. Demokratický statut si uzurpovaly strany pětikoalice a média na tuto jejich pofiderní hru přistoupila. Ve skutečnosti je to ale jinak. Pro pětikoalici jsme velkou konkurencí a úspěšným vyzývatelem. Na rozdíl od ní ale umíme spravovat ekonomiku a stát. Proč si myslíte, že na nás byly vedeny ty nejtěžší útoky?

Ministr vnitra Vít Rakušan na vaše výroky reagoval slovy, že jsou to nactiutrhačné kecy lidí, kteří hledají výmluvy, proč jim standardní liberální demokracie nevyhovuje. Není to tak?

Pan ministr Rakušan se naprosto míjí s podstatou funkce, která mu byla svěřena. Nese přímou odpovědnost za atmosféru, která ve společnosti panuje. Za atmosféru strachu, za napadání opozice i obyčejných lidí. Za vyvolávání celospolečenských psychóz. On si to možná vůbec neuvědomuje. Ve svém aktivismu překračuje hranice přípustné pro demokracii samotnou i pro svěřený úřad. Ministr vnitra nemá být člověk, který vyvolá ve společnosti tenze a nenávist. Odmítáme jeho praktiky. Je to jeden z nejhorších ministrů vnitra, jaké tahle země měla.

Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš u pamětní desky 17. listopadu 1989

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vám v souvislosti se 17. listopadem zase připomněl, že jste bývalý estébák a protekční komunistický synek, který lamentuje nad útlakem, kterému v polistopadové demokracii údajně ze všech stran čelí…

... ministr Válek mi nic nemohl připomenout, protože připomíná se pravda, nikoli lež. Je to nehorázná, tisíckrát opakovaná lež, která se za 10 let uhnízdila řadě lidí v hlavě a která roky slouží k mojí systematické dehonestaci. Proto se to udržuje při životě.

Navzdory svazkům StB, které kolují minimálně po internetu, tedy odmítáte, že byste s StB spolupracoval?

Jasně, já jsem nikdy s StB nespolupracoval, natož abych někoho udal nebo udával. Žádný takový důkaz existovat nemůže. Jediné, co existuje, je evidenční karta, kterou pravděpodobně podepsal pracovník StB, aby plnil kvóty a vykázal činnost. Všechny soudy na Slovensku mi daly za pravdu, že jsem byl neoprávněně evidován ve svazcích StB a že jsem vědomě s StB nespolupracoval.

Slovenský Ústavní soud ale rozhodl o vrácení věci na začátek…

... pozdější rozhodnutí Ústavního soudu o vrácení věci na začátek bylo kvůli tomu, že jsem prý procesně neměl žalovat Ústav paměti národa, tak jsem byl nucen zažalovat slovenské ministerstvo vnitra, abych se dobral spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že ve finále svoje jméno očistím. Uvědomte si, že ty nejtřaskavější složky agentů StB byly hned po listopadu 1989 skartovány a spáleny. A v seznamech StB často zůstali jen ti, kteří nevěděli nic o tom, že si na ně estébáci vedli složky. Své o tom ví paní Jiřina Bohdalová, moderátor Karel Voříšek, herec Jan Kanyza nebo třeba někdejší ředitel Kriminalistického ústavu Jan Hlaváček, kteří jako já byli neoprávněně vedeni v seznamech.

Takže kdyby ministr Válek věnoval tolik energie resortu zdravotnictví jako plácání nesmyslů nebo hraní her na mobilu, tak bychom nemuseli mít masivní výpadky léků, nemusely by se odkládat zákroky, lékaři by nerušili svou práci na pohotovostech.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přirovnala ministra Válka ke Karlu Schwarzenbergovi. S tím asi souhlasit nebudete?

Považuji to za absurdní srovnání. Myšlenkové pochody paní Pekarové jsou ale nepochopitelné většině národa. Proslula celou řadou podivných vyjádření, jako třeba že tady vláda není pro lidi nebo že Válek je jeden z nejkompetentnějších ministrů zdravotnictví vůbec.

Mimochodem jak vnímáte chystaný protest lékařů, kteří na podporu svých požadavků na vyšší platy a omezení přesčasové práce odmítají od prosince nastoupit do přesčasových služeb v nemocnicích?

