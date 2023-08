KOMENTÁŘ: Fialovo kázání o vodě. Pro nabubřelost vlády není omluva, míní Babiš

Čtenář Pavel Hartman se před časem v MF DNES zastal pětikoalice – těžko se jí prý vládne kvůli dopadům války na Ukrajině a vzhledem k problémům v EU by jiná vláda nedopadla lépe. To mě upřímně rozesmálo. Dám ruku do ohně, že kdyby bylo hnutí ANO ve vládě, určitě by se Česku a našim občanům dařilo lépe, píše ve svém komentáři pro MF DNES předseda hnutí ANO Andrej Babiš.