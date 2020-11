Epidemie se nelepší, rozvolňovat opatření se musí s rozmyslem, míní Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Premiér Andrej Babiš na úvod opět připomněl, že se chystají testy zdarma.„Tyto antigenní testy jsou asi desetkrát levnější. Je to velké téma v Evropě. Chtěli bychom, aby někde od 11. prosince všichni občané, kteří mají zájem se mohli nechat otestovat. Proč? Protože situace není dobrá,“ řekl v úvodu Babiš. Čísla podle něj klesají, ale nikoliv podle plánu.

„Pokud se setká rodina na Vánoce, tak by bylo fajn, aby se kvůli starším lidem nechali mladší ročníky nebo všichni otestovat. Je to dobrovolné a zdarma. Nejdříve se začne s testováním učitelů. Těmito testy se už testuje v domovech pro seniory. Je to důležité, aby měli lidé možnost se nechat otestovat. Někteří se bojí a já je chápu,“ podotkl Babiš.

Babiš rovněž řekl, že chce zjistit lidé, kteří jsou přenašeči. Podle Romana Prymuly jsou PCR testy zlatým standardem. „Jsme v situaci, kdy je třeba vysvětlil diskuze kolem testů. Nemáme prostředky na to, abychom PCR testy opakovaně testovali celou populaci,“ zdůraznil epidemiolog Prymula. Podle něj je však nutné testovat opakovaně.

„Spojili jsme se Zdravotním ústavem Ostrava, který navrhl projekt. Poté jsme začali testovat. Cíle studie byly dva - přesnost antigenních testů a ověřit koncept odběrových míst. Studie se prováděla na čtyřech odběrových místech. Co se týká odběrových míst, tak jsme zjistili, že velký význam má mobilní odběrové místo, které je schopno vyrazit tam, kde je potřeba,“ uvedl Miroslav Homza náměstek NsP Karviná-Ráj. Podle něj je zapotřebí tři pracovníci a z toho jeden zdravotník.

„Musí se proškolit, jak test správně provést. Když klient přijde, provede se test a musí se Časová náročnost je na jednoho člověka asi čtyři minuty. Kapacita odběrového místa je asi dvě stě lidí za den,“ podotkl náměstek Miroslav Homza.



„Projekt byl spuštěn proto, abychom verifikovali kvalitu výstupů antigenních testů a mohli je plošně použít zejména v sociálních zařízeních a následně v projektu připraveném pro celou Českou republiku,“ řekl v říjnu po spuštění projektu Roman Prymula.

„Do této studie bude zahrnuto celkem šest stovek osob, které oslovíme a požádáme o tuto studii. Budeme těmto pacientům odebírat vzorky dvou stěrů, jeden se použije na standardní metodu PCR a druhý na analýzu antigenních vzorků. A třetí metodou, která je zajímavá a bude zajímavý výsledek této studie, bude alternativní metoda – odběr ze slin,“ uvedla mluvčí Věra Murínová z NsP Karviná-Ráj, která byla pro projekt oslovena.

Pilotním projektem by se měl ověřit rozdíl mezi antigenními testy a nyní využívanými testy metodou PCR. Antigenní jsou levnější, rychlejší, ale méně přesnou variantou oproti metodě PCR. Prymula také uvedl, že by postupně měly být antigenní testy vyžadovány pro personál a nové klienty v zařízeních sociální péče, ve zdravotnických zařízeních nebo například v lázních.

Bývalý ministr Roman Prymula už dříve hovořil o tom, že by následné testování v plošnějším schématu mělo být dobrovolné a zdarma. Doufal v účast alespoň šesti milionů lidí. Nedávno s dobrovolným testováním přišel i premiér Andrej Babiš, který dnes rovněž na prezentaci výsledků vystoupí.

„Je nutné, aby co nejdříve ministerstvo zdravotnictví předložilo plán antigenních testů. Byl bych velice rád, abychom tuto výzvu zvládli do Vánoc. Abychom umožnili všem našim občanům alespoň týden nebo deset dní před Vánoci se nechat dobrovolně a zdarma testovat na antigeny,“ řekl Babiš. Test v ceně zhruba 150 Kč má hradit stát.