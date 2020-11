Evropa se nepoučila, na začátku 2021 ji čeká třetí vlna, varuje WHO

20:00

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před třetí vlnou pandemie. Hlavní zmocněnec WHO pro postup proti koronaviru David Nabarro soudí, že by Evropa mohla na začátku roku 2021 čelit dalšímu masivnímu nárůstu infekcí, a evropským lídrům proto radí, aby se inspirovali v Asii.