Testování všech vir nezastaví, je to ale lepší než lockdown, míní viroložka

Co říkáte na plán ministra Prymuly, který chce plošně otestovat obyvatelstvo antigenními testy?

Je to zajímavý nápad. Pokud se tedy oprostíme od organizačních a finančních záležitostí, osobně si totiž nedokážu představit, jakým způsobem by to mohlo být zorganizováno. Efekt by to mohlo mít pouze tehdy, pokud by se podařilo otestovat velkou většinu populace ve velmi krátkém čase.

V současné době jsme už dospěli do takového stavu, kdy se infekce nekontrolovaně šíří mezi lidmi a klasické trasování to není vůbec schopné zvládat. Pokud by se otestovala většina obyvatel, mohl by se tím podchytit významný počet lidí s velkou virovou náloží, kteří by jinak diagnostice úplně unikli. Kdyby se pak izolovali, mohlo by se šíření infekce významně zpomalit. Určitě ne zastavit, zpomalit však ano. Možná by to ale bylo lepší než lockdown, je to věc k diskuzi.