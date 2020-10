Prymula připravuje testování všech obyvatel, praktici o tom nevědí

„V posledních dvou dnech jsme velmi intenzivně jednali o velmi ambiciózním projektu, kterým je protestování v podstatě všech obyvatel České republiky,“ řekl Prymula. Nepoužívaly by se PCR testy, ale testy takzvaně antigenní, které není nutné provádět v laboratoři.



„Pokud se projekt podaří, tak si dovedu představit, že by to s nějakým odstupem 14 dnů bylo možné,“ dodal. Musí se to ale důkladně připravit, protože není možné lidi testovat po delší čas. Je podle něj ale potřeba zabezpečit dostatek testů.

Na testování by se měli podle Prymulových slov podílet praktici, jejich předseda Šonka ale říká, že o žádném takovém projektu neví. „Uvidíme, sám jsem zvědavý, co to má být,“ uvedl Šonka.



V Česku se nyní pokouší vytvořit nový typ testu hned několik výzkumných týmů. Část z nich pracuje s možností testovat přítomnost koronaviru ze slin, jiné týmy se zaměřují na odhalení i jiných typů viru, třeba chřipky.

V současné době je podle Prymuly nakažených mnohonásobně víc, než se podaří odhalit testováním. Ve středu testy prokázaly více než 5 000 pozitivních případů, což je nový rekord.

Antigenní test již úspěšně otestoval Ostravský zdravotní ústav. Jeho hlavní výhodou je, že vzorek dokáže vyhodnotit již do třiceti minut.

„U PCR metody se snažíme detekovat genom viru, u tohoto testu se snažíme detekovat jeden z proteinů, který je na povrchu viru. Test tak detekuje něco trochu jiného,“ popsal Filip Pardy z výzkumného centra CEITEC.

„Podle toho, co vím, by měly tyto testy mít relativně dobrou citlivost za skvělou cenu, je tedy možné, že se tato metoda skutečně uplatní jako rychlotest,“ dodal Pardy.



Méně citlivé než PCR

Stejně jako u PCR testu se u antigenního testu využívá vzorek získaný výtěrem z nosohltanu. „Štětička s odběrem se ponoří do speciálního roztoku a po protřepání se tekutina kápne do reagenční destičky. Půl hodiny probíhá vlastní reakce, poté se v přístroji odečte výsledek, který je okamžitě zobrazen na displeji,“ popsal již dříve mluvčí Zdravotního ústavu Ostrava Michal Pistolas.

Problém s tímto typem testu by ale mohl spočívat v tom, že oproti PCR metodě je méně citlivá. „Může se stát, že vzorky obsahující malé množství viru tato metoda vyhodnotí jako negativní. Výrobce uvádí stoprocentní záchyt pozitivních vzorků v prvních šesti dnech onemocnění, poté se citlivost snižuje,“ vysvětlila dříve vedoucí Centra klinických laboratoří zdravotního ústavu Hana Zelená.

Nákup jednoho přístroje vyjde na 20 tisíc korun a materiál na jeden test na tři sta korun, což je v porovnání s ostatními metodami levnější. Vzorky navíc není třeba posílat na specializovaná pracoviště.