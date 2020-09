Výsledek testu na covid za půlhodinu. V Ostravě otestovali nový přístroj

Takzvané antigenové testy na rozdíl od metody PCR, která zjišťuje přítomnost virové nukleové kyseliny ve vzorku, prověřují přítomnost proteinu, který je součástí virové částice. Vzorek se odebírá stěrem z nosohltanu.



„Štětička s odběrem se ponoří do speciálního roztoku a po protřepání se tekutina kápne do reagenční destičky. Půl hodiny probíhá vlastní reakce, poté se v přístroji odečte výsledek, který je okamžitě zobrazen na displeji. Výsledek testu je k dispozici do půl hodiny,“ upřesnil mluvčí Zdravotního ústavu Ostrava Michal Pistolas.

Oproti nyní používaným PCR testům je ale podle odborníků metoda méně citlivá.

„Může se stát, že vzorky obsahující malé množství viru tato metoda vyhodnotí jako negativní. Výrobce uvádí stoprocentní záchyt pozitivních vzorků v prvních šesti dnech onemocnění, poté se citlivost snižuje,“ vysvětlila vedoucí Centra klinických laboratoří zdravotního ústavu Hana Zelená.

Ty nejvíce infekční test spolehlivě zachytí

Dodala ale, že test spolehlivě zachytí osoby s vysokou virovou náloží, tedy ty nejvíce infekční, a může pomoci v situacích, kdy je třeba rychle zjistit, zda je konkrétní člověk infekční. Například v nemocnicích či sociálních zařízeních při příjmu pacientů a klientů nebo testování personálu s příznaky.

Toho chce využít hejtmanství, pro své nemocnice a sociální zařízení nakoupí dvacet testovacích setů.

„Mohlo by nám to pomoci v tom smyslu, že odlehčíme odběrovým centrům. Budeme je používat u příznakových osob k potvrzení, či vyloučení nákazy,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Nákup jednoho přístroje vyjde na 20 tisíc korun a materiál na jeden test na tři sta korun, což je v porovnání s ostatními metodami levnější. Vzorky navíc není třeba posílat na specializovaná pracoviště.