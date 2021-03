ANO opět ztratilo náskok, nad Piráty se STAN vede už jen velmi těsně

Podle agentury Ipsos by na čtvrtém místě skončila SPD s 9,4 procenta hlasů. Následovala by s 5,5 procenta ČSSD, která by se tak udržela ve Sněmovně. Naopak pod hranici volitelnosti jsou komunisté s 4,8 procenta hlasů.



Když se hlasy rozšíří o volební potenciál, pak ANO sklouzává i za druhou koalici SPOLU, která sdružuje ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Potenciál Pirátů se STAN je 42,4 procenta, SPOLU 34,9 procenta a ANO 33,2 procenta.

Volební model a potenciál podle agentury Ipsos (12. března 2021)

Z průzkumu vysvitla šance pro Trikolóru, která je rovněž dlouhodobě beznadějně „nevolitelná“. Po ohlášení koalice se Svobodnými a Soukromníky by nicméně mohla směřovat až k šesti procentům hlasů.

Záleží ovšem na tom, jak nakonec bude vypadat nový volební zákon. Ústavní soud zrušil nutnost násobků pěti procent pro koalice, Sněmovna ale nyní platnou hranici pěti procent chce podle všeho opět nějak zvýšit.

Největší volební potenciál má koalice Pirátů a hnutí STAN. Pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují, získala by 42,4 procenta hlasů. Koalice Spolu má nyní potenciál 34,9 procenta, a sesadila tak z lednového druhého pořadí hnutí ANO. Volební potenciál hnutí ANO skončil v únoru na třetím místě s 33,2 procenta.

Výzkum Ipsos provedla od 15. do 19. února mezi tisíci respondenty staršími 18 let. Výzkum byl realizován pro koalici Spolu. Statistická odchylka může podle autorů výzkumu u největších stran činit až tři procentní body a u malých stran zhruba 1,5 bodu.

Před týdnem únorový volební model zveřejnila také agentura Median. Podle ní by hnutí ANO vyhrálo volby s 26,5 procenta hlasů, těsně za ním by skončila koalice Pirátů a STAN s 25 procenty hlasy. Do dolní parlamentní komory by se dostala také koalice Spolu s 18,5 procenta hlasů voličů a dále zástupci SPD a KSČM.

Podpora ČSSD podle Medianu klesla na 4,5 procenta, hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by tak nepřekročila. Volební potenciál je podle Medianu nejvyšší u koalice Pirátů a STAN, následuje ANO, koalice Spolu je na třetím místě.