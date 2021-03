Volby by vyhrálo ANO, Piráti se STAN jsou druzí, ČSSD by opustila Sněmovnu

Po výrazném poklesu hnutí ANO v lednu, si v únoru udržuje stejnou pozici na úrovni 26,5 procenta. Nejsilnější koalicí je stejně jako v lednu koalice Pirátů a STAN s 25 procenty. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ztrácí na koalici Pirátů a STAN 6,5 procentního bodu a zisk je tedy v únoru na úrovni 18,5 procenta.

To je mimo jiné stejný zisk jako v lednu a zároveň o 1,5 procentního bodu nižší než prostý součet zisků ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v listopadu 2020, upozorňuje Median.

U SPD pokračuje mírný nárůst preferencí, pozorovatelný od července 2020. Současný potenciální zisk 10 procent je o zhruba 1 procentní bod nižší než ve volbách 2017. KSČM posílila na osm procent. Naopak preference ČSSD poklesly pod hranici pěti procent, tedy pod hranicí vstupu do Sněmovny. ČSSD nadále ztrácí preference. Přitom ještě v srpnu 2020, byla preference 9,5 procenta.



Volební model Median pro únor 2021

Podpora ANO je nízká mezi podnikateli, na úrovni pěti procent, u zaměstnanců 19,8 procenta. Naopak mezi důchodci je podpora na úrovni 46,8 procenta. Nejvíce se koalice Pirátů a STAN těší podpoře studentů, a to poloviny z nich. U podnikatelů je to 35 procent, mezi zaměstnanci je podpora 32,4 procenta. Ze všech stran a koalic má koalice SPOLU nejvyšší podporu mezi podnikateli, a to 36,7 procenta. Mezi zaměstnanci potom 22,1 procenta.



Jistota a rozhodnost voličů v únoru poklesla

Necelá polovina respondentů, tedy 49 procent, si je v případě voleb jista svou účastí i volenou stanou. Více než čtvrtina, tedy 33,5 procenta, si je jista svou účastí, ale není pevně rozhodnuta o volené straně.

Dokáže si ANO udržet pozici lídra i v říjnu?

Každý osmý respondent, tedy 12,5 procenta, si přitom není jistý ani účastí, ani volenou stranou. Podpora stran se tak může dynamicky měnit. Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné předpovídat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny.



Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 31 procent hlasů. Zisk přesvědčených voličů by ANO stačil na volební výsledek na úrovni 19 procent.



Průzkum se konal od 1. února do 2. března. Zúčastnilo se ho 1048 respondentů ve věku 18 let a výše.

Koalice Pirátů a STAN má i v únoru 2021 opět vyšší volební potenciál než hnutí ANO 2011. Potenciální zisk ale oproti lednu klesl o tři procentní body, nyní dosahuje 32 procent. Volební jádro naopak o jeden procentní bod posílilo na 14 procent. Koalice SPOLU má v únoru 2021 mírně nižší volební jádro, a to 9,5 procenta oproti lednu,kdy to bylo deset procent.

Potenciál se však zvýšil o jeden procentní bod na 24,5 procent oproti lednu 2021. Přesvědčených voličů ČSSD je o tři procentní body méně než v listopadu, tedy dvě procenta. Potenciál klesl z lednové hodnoty 11,5 procenta zpět na 9,5 procenta, který měla strana v listopadu 2020. U KSČM nedošlo v únoru 2021 oproti lednu k výrazné změně. Voličské jádro se drží na 5,5 procenta a potenciál na devíti procentech.