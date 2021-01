Tiktokoví influenceři se po kritice zřekli peněz na reklamní kampaň

„S Kubou (influencerem Gulabem, pozn. red.) jsme dělali veškerou práci na kampani proti dezinformacím o očkování na covid-19 zcela bez nároku na honorář,“ napsala na svém instagramovém profilu influencerka Šulcová s tím, že vládní úřad chtěl videa díky placené reklamě rozšířit mezi co nejširší veřejnost.



Podle jejích slov byli i s částkou na propagaci připraveni pomoct.

„Moc mě mrzí, jak se k tomu lidé postavili, a tak nyní po negativních ohlasech odmítneme a peníze na nákup reklamního prostoru nebudou využity,“ sdělila svým fanouškům. „Spoléháme na to, že šíření podložených informací je na každém z nás,“ dodala.

Natočená videa budou podle jejích slov společně s vládou i nadále sdílet na všech profilech, jak bylo v úmyslu. Snímky mají být součástí kampaně, která si klade za cíl vyvracet dezinformace o očkování na covid-19.

Podle smlouvy měl úřad za propagaci na TikToku, YouTube a Instagramu zaplatit 500 tisíc. Smlouva byla uzavřena s firmou Medialer, s.r.o., která vznikla na konci loňského listopadu. Jejím jednatelem je právě Gulab, který se objevil v propagačním videu.

Na vládu i influencery se snesla vlna kritiky

Premiér Andrej Babiš uvedl, že Šulcová a Gulab na sociálních sítích o pandemii informují už dlouho a potvrdil, že se nyní dohodli a videa připraví pro Strakovu akademii zadarmo. „Je skvělé, že to s mými kolegy dotáhli do konce. Moc jim děkuju, že v téhle době takto pomáhají veřejnosti s osvětou,“ uvedl Babiš.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný na páteční tiskové konferenci uvedl, že kritice nerozumí, neboť podle něj nejde o kampaň pro vládu nebo samoúčelné pózování na sociálních sítích. Míní, že snahou je dostat informace o očkování a epidemii mezi mladé lidi způsobem, který pochopí a sdělí prarodičům.

Smlouvu na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích kritizovali někteří politici. „Strašně bych zase chtěl žít v době, kdy budeme mít na to vyhodit půl milionu za propagaci vlády na čínské sociální síti pro teenagery. Tahle doba tu ale ještě není,“ uvedl ke zřízení účtu na síti TikTok šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.



Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že opozice od jara apeluje na vládu, aby zlepšila komunikaci. „A to se fakt nevylepší TikTokem,“ míní.

Vládní krok zkritizoval také ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Lepší reklama pro celou Vládu by byly třeba investice do trasování, nebo snaha věnovat více energie do zvládnutí pandemie. Skutečné činy budí větší důvěru, než ukázat lidem lustr,“ napsal.

Podle experta na komunikaci Vladana Crhy ze společnosti Ami Digital je sympatické, když se státní instituce pokouší o moderní komunikaci a asi je to lepší než nechvalně známý inzerát s injekční stříkačkou.



Princip „když nevíš, vrzni tam influencera“ ale příliš nevyznává, protože jde spíše o výkřik než o koncepční komunikaci, o které se diskutuje minimálně od prosince.

„Kampaň určitě bude mít vysoká čísla zhlédnutí, protože se o ní dost mluví, ale je otázkou, jak moc pravě tahle forma ovlivní názory veřejnosti. Vzhledem k použitým médiím navíc cílí spíš na skupiny obyvatel, které se při rychlosti očkování v ČR k vakcíně dostanou tak za rok,“ podotkl.

Gulab mimo jiné v reakci na negativní přijetí veřejností natočil příspěvek, při kterém mohl porušit vládní nařízení. Video sdílel na Instagramu přibližně ve tři čtvrtě na deset večer, zda bylo natočeno v tu chvíli, není jasné. Podle vládního nařízení, které aktuálně platí, je nicméně omezen volný pohyb osob od devíti hodin večer do pěti hodin ráno.

Gulab předloni získal cenu jako objev roku v anketě Czech Social Awards.

Šulcová na sebe upozornila například v roce 2019, kdy v jednom ze svých příspěvků na Instagram Stories radila ostatním použít při oblékání igelitový sáček přes hlavu. Ten měl zabránit ušpinění oblečení od make-upu.