Influencerka radila dávat si igelitové sáčky na hlavu. Pak se omluvila

„Jsem obyčejná holka, která ráda tancuje, zpívá a snaží se točit různá videa, která by vám mohla třeba poradit ohledně módy, kosmetiky. Ale také je mým účelem vás pobavit a třeba i vykouzlit úsměv na tváři,“ píše Anna Šulcová na svém profilu na YouTube.

V jednom ze svých videí na Instagram Stories zveřejnila influencerka nebezpečný tip, kterým vyvolala silnou kritiku mnoha rodičů svých fanoušků a fanynek. Ti jsou mnohdy i ve věku kolem osmi až deseti let.

Šulcová radila použít při oblékání igelitový sáček přes hlavu, díky kterému se dá zabránit ušpinění oblečení od make-upu. Podle influencerky jí tento postup dokonce poradila její matka. „Mamka zase něco doporučila, tak to chci vidět. Fakt to jde!“, říká nadšeně v nyní již smazaném příspěvku. K videu napsala „lifehack“, tedy tip k ulehčení života.

Po několika hodinách zveřejnila youtuberka omluvná videa. „Byla to blbost, nedávejte si igelitové sáčky na hlavu! Nikoho jsem tím nechtěla ovlivnit. Nemyslela jsem si, že se malují malé děti. Bylo to spíše mířené na slečny, které se malují, ale i tak jsem si raději měla vzít třeba nějaký kus látky. Omlouvám se, byla to chyba,“ uznala Šulcová.

Do youtuberky se pustil i její kolega Jonáš Čumrik. Ten zveřejnil na svém profilu na Youtube desetiminutové video s názvem „Zlo jménem Anna Sulc!“. „Našel jsem video, kde bylo něco, co mi nepřijde úplně normální. Mluvím tady o slečně, která dvakrát vyhrála Social Global Awards. Největší ocenění pro ty, kteří mají vliv na lidi na internetu. Když vás sleduje přes 600 tisíc lidí, pak by měl člověk opravdu přemýšlet nad tím, co na ten internet dá,“ říká Čumrik, známý také pod přezdívkou Johny Machette.



„Už ve školce nás učí, že igelitový pytlík na hlavu nepatří. Ona to udělá a dá to na internet, kde to uvidí statisíce dětí. Tohle mi hlava nebere. Pokud má na děti někdo takový vliv, tak by s tím měl zacházet trochu jinak,“ pokračuje a ptá se: „Aničko, co budeš dělat, až to nějaké dítě podle tvé rady vyzkouší, sáček se mu zasekne třeba v zipu od mikiny a udusí se? Budeš se cítit jako správný influencer?“.

ANKETA: Byl podle vás tip Anny Šulcové za hranou?

ANO 146 NE 36