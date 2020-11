Měla být slyšet Modlitba pro Martu, Langerovou ale přeřvali demonstranti

Protestující se při svém průvodu setkali u Národního divadla s lidmi, kteří čekali na vystoupení zpěvačky Anety Langerové, která měla oslavy 17. listopadu připomenout písní Modlitba pro Martu.

Demonstranti vyzývali dav u Národního divadla k tomu, aby se k nim přidali nebo aby si sundali roušky. Ačkoli se setkání obou skupin neobešlo bez křiku, kvůli kterému nebylo zpěv Langerové pořádně slyšet, k větším konfliktům nedošlo.

Akci demonstrantů pořádalo uskupení Jedno společné české srdce za svobodu. Při pochodu bylo slyšet hesla jako např. „Svobodu, svobodu“, „Děti do škol“, „My chceme do práce“ nebo „Babiše do koše“.