Koncert pro budoucnost letos bez diváků, organizátoři nabízí přímý přenos

Letošní forma koncertu má zejména zamezit lidem ve shromažďování.

„Letos nám do životů i přípravy oslav zasáhla epidemie koronaviru a chvílemi to vypadalo, že se budeme muset obejít bez koncertu. V těžkých dobách je ale ještě důležitější připomínat si hodnoty, za které jsme my bojovali, a díky kterým žijeme ve svobodném státě. Proto budeme streamovat Koncert pro budoucnost až k vám domů, poprvé se tak budeme moci spojit skutečně po celé republice a společně oslavit 31 let svobody!“ píšou organizátoři na stránkách Festivalu svobody.

V přímém přenosu vystoupí The Plastic People of the Universe, Ondřej Gregor Brzobohatý, Jiří Schmitzer, Tomáš Klus, Ewa Farna, Iva Bittová, Ivan Hlas Trio, Klára Vytisková & Albert Černý.

Češi si připomínají výročí událostí spojených se 17. listopadem, kdy proti studentům v roce 1939 krvavě zakročili němečtí nacisté a o 50 let později komunistická moc. Letošní podoba oslav je kvůli epidemii koronaviru ale jiná než v předchozích letech. Z velké části se přesunula právě do online prostoru. Přímý přenos oslav nabídlo například Korzo národní.

Desítky budov v zemi se pak po setmění zahalí do barev české trikolory. V Praze bude národními barvami nasvícena například Petřínská rozhledna, Žižkovská věž, Tančící dům, Pražský hrad nebo Rudolfinum.