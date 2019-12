Česko zažívá jedno z nejlepších období v historii, myslí si Babiš

Česko má za sebou podle Babiše úspěšný rok. „Po 17 letech se nám zlepšil rating, pumpujeme peníze do ekonomiky, zvyšujeme důchody, otevíráme dálnice. Česko se má skvěle, předběhli jsme v HDP Španělsko,“ řekl premiér.

„Naši důchodci jako jediní na světě neplatí daně. To je unikát. Kdo to kritizuje, ať si zkusí žít na předměstí Paříže nebo Londýna. Máme se velice dobře a ani si to neuvědomujeme,“ myslí si Babiš.

Premiér se vyjádřil i k pondělnímu odvolání šéfa NÚKIB Dušana Navrátila. „Určitě se o úřad velice zasloužil, ale tohle bylo jednomyslné rozhodnutí vlády. Zvali jsme ho na jednání vlády, ale s ním to nešlo. Ten úřad je strašně důležitý, ale on nebyl schopný pro ministry udělat ani metodiku, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek, podle jejich varování,“ řekl Babiš s tím, že vláda sestavila sedmičlennou komisi, která vybere Navrátilova nástupce.

Maláčová rozvrací vládu

Negativně se premiér vymezil i vůči ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Ta podle něj rozvrací vládu. „Schválili jsme rozpočet, ona asi čtyřikrát změnila názor na rodičovský příspěvek a pak zase přišla s jiným,“ vyčítal jí Babiš. Vládní vztahy mezi ANO a ČSSD jsou prý dobré díky předsedovi sociálních demokratů Janu Hamáčkovi, se kterým se Babišovi dobře spolupracuje. „I když se to v létě nepovedlo, díky němu jsou ty vztahy dobré.“

Kandidáta ČSSD na post ministra kultury Michala Šmardu prý Babiš odmítl právě proto, že by podobně jako Maláčová rozvracel vládu. „Byla by s ním sranda. Na pivu by s ním byla velká prča. Ale vláda by s ním nefungovala. Pokud někdo říká, že ČSSD pomohou konflikty, tak to není pravda. Opak je pravdou. Ale to někteří z nich nepochopili,“ tvrdí premiér.

Babiš je naopak spokojený s prací ministryně spravedlnosti Marie Benešové. „Dělá se mi s ní výborně. Je to skvělá dáma, která byla symbolem boje proti korupci v roce 1998. Odmítla také vstoupit do KSČ. Ona je čistá.“

Demonstrace? Od vstupu do politiky mi nemůžou nic vyčítat

Časté demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii Babiš prý respektuje. S názory protestujících lidí však nesouhlasí. Demonstrují podle něj proti věcem, které neexistují.

„Od vstupu do politiky v roce 2013 neexistuje nic, co by mi kdo mohl vyčíst. Pracuji zdarma, plat posílám samoživitelkám, letenky do Japonska a USA jsem si platil sám. I ty kytky si platím sám. V životě jsem tolik nepracoval pro sebe, jak pracuji pro lidi. A mám z toho radost, jak se daří,“ prohlásil premiér.