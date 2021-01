Trump změnil pravidla hry, Twitter byl pro něj důležitý, říká sociolog

Vedení sociální sítě Twitter se v pátek rozhodlo natrvalo zablokovat účet amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do inaugurace jeho nástupce Joea Bidena tak učinily i další dvě – Facebook a Instagram. Může takový krok podle vás situaci skutečně uklidnit?

Má to potenciál naštvat ty, kteří Trumpa podporují, a jistě, můžou si to vykládat jako cenzuru. Asi se tomu nedá vyhnout. Rozhodnutí o blokaci účtů bylo přijato navzdory tomuto riziku. Situace by kvůli Trumpovu nezodpovědnému chování mohla eskalovat nad to, co jsme viděli ve Washingtonu.

A takový spolupodíl na dalších násilnostech by pro sociální sítě dozajista nebylo to nejlepší PR. Z firemního hlediska, protože sociální sítě jsou přece jen soukromé firmy, ale pozitiva blokace převažují nad rizikem osočení z cenzury.

Může být Trump svou přítomností na sociálních sítích skutečně nebezpečný?

Každý politik, když komunikuje, samozřejmě něco sděluje a vyjadřuje svůj názor, ale politickým jazykem také spoluvytváří realitu minimálně pro ty, kteří ho podporují. V tomto ohledu může být nebezpečný každý politik s relevantní podporou. Pokud se rozhodne, že bude mobilizovat voliče k nějakým násilným krokům.

prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. ■ Působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. ■ Zaměřuje se na politickou mobilizaci, sociální hnutí a analýzu současných demokracií. ■ Je šéfredaktorem české části Sociologického časopisu.

Události ve Washingtonu sloužily pro řadu aktérů i v rámci Republikánské strany jako budíček. Uvědomili si, že určité nebezpečí násilí a zpochybnění etablovaných principů americké demokracie je reálné a že to, co tvrdí a dělá Trump v posledních týdnech, není jen směšné.

Řada lidí se už dříve obávala toho, že pokud Trump neuzná výsledky voleb, může to vést k nějakému konfliktu ve Spojených státech. Přijde mi, že událost, ke které došlo v tomto týdnu, sloužila jako reálná ilustrace toho, že se něco skutečně může stát. Zkrátka si to uvědomili i ti, kteří to předtím neviděli nebo vidět nechtěli. Myslím, že tyto události mohou paradoxně přispět k tomu, aby k předání moci nakonec došlo běžným způsobem.

Trump publikoval i desítky tweetů denně, jak důležitá pro něj tato platforma je?

Velmi. U jiných politiků by zablokování účtu asi tak důležité nebylo, zvlášť u těch, kteří stále spoléhají na tradiční způsoby komunikace a tradiční média. Trump svou komunikaci převedl na sociální sítě a stal se „tweetujícím prezidentem“, který si hledá cestu ke svým podporovatelům skrz sociální sítě bez toho, aby spoléhal na tradiční média.

Takto bezprostředně nastoloval agendu, tedy to, co se ve společnosti debatuje, bez vlivu médií. On změnil pravidla hry. Ze sociálních sítí udělal z hlediska politické komunikace něco velmi důležitého.

Je proto nutné přemýšlet o tom, jaká jsou pravidla komunikace. Jestli je Trump již nepřekračuje tím, jakým způsobem denně komunikuje. Například když svým podporovatelům pořád sděluje, že volby byly ukradené, i když pro to neexistuje důkaz. Potenciálně tak eskaluje politickou atmosféru v USA a dává podporu různým výkladům, které patří spíše ke konspiračním a nepodloženým teoriím.

Debata o vlivu dezinformačních kampaní se vede již nějakou dobu. A nyní tady máme „nejmocnějšího muže planety“, jak média amerického prezidenta označují. Nejde tedy o představitele extremistické skupiny nebo nedemokratického režimu, který by se snažil plnit sociální sítě nesmysly. Je to z hlediska jeho pozice vlastně ten „nejvíc mainstreamový“ politik.

On se ale podle toho nechová, dává otevřenou podporu podivným teoriím a představám, jak funguje svět. A proto je pochopitelné, že když se začne Trumpův vliv přelévat do událostí, které jsme viděli ve Washingtonu, začnou ti, kteří kontrolují dotčené prostředky komunikace, přemýšlet o tom, jak to pustit daleko.

Podle odpůrců kroků, ke nimž tyto sociální sítě přistoupily, ale již jde o porušení svobody slova. Je to tak?

To je obtížné říct. Za prvé existují pravidla, která podepisujeme, když si účty zřizujeme. Podle poskytovatelů došlo k jejich porušení, protože je Trump používal k destabilizaci politické situace v USA.

Rozumím tomu, že to odpůrci tímto způsobem interpretují, ale nemyslím si, že to lze jednoduše označit za cenzuru. Je to reakce na konkrétní situaci a konkrétní způsob používání účtu.

Druhý aspekt je to, že jde o soukromé firmy, které tyto služby poskytují. V zásadě neexistuje žádné všeobecné právo pro lidi, aby je mohli využívat. Je to prostě komerční služba, jde o produkt, který nám poskytovatel nabízí a my ho buď využijeme, nebo nevyužijeme. A to za podmínek, které poskytovatel stanovuje včetně pravidel, která zabraňují uživatelům podporovat násilí.

A dobrá zpráva je, že tato pravidla platí i pro amerického prezidenta.