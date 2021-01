Neúčast Trumpa na inauguraci je podle Bidena dobrá věc, Pence přijde

O plánované Pencově účasti na Bidenově inauguraci informovala agentura Reuters s odkazem na vyjádření činitele dosluhující administrativy.

Penceova účast na slavnosti se očekávala, viceprezident se však ještě na konci pracovního týdne odmítl jasně vyjádřit. Biden přitom v pátek řekl, že by jej na inauguraci rád uvítal, přičemž Trumpovo rozhodnutí nepřijít označil za „dobrou věc“.

Pence byl po čtyři roky věrným Trumpovým spojencem, v posledních dnech však mezi oběma muži rostlo napětí.

Prezident totiž na Pence tlačil, aby narušil oficiální potvrzení Bidenovy výhry Kongresem. Experti poukazovali na to, že by byl takový krok zřejmě protiústavní, Pence pak krátce před začátkem jednání Kongresu oznámil, že do procesu zasahovat nijak nebude.

Zasedání obou komor zákonodárného sboru následně narušili Trumpovi příznivci, kteří v reakci na prezidentova slova o volebních podvodech, pro něž nepředložil patřičné důkazy, vtrhli do sídla Kongresu a ničili a kradli tamní vybavení. Při střetech zemřelo pět lidí, desítky jich utrpěly zranění.

Donald Trump od té doby čelí rostoucímu tlaku, aby odstoupil z funkce, demokraté ve Sněmovně reprezentantů se na něj za jeho roli v nevídaných nepokojích chystají podat další ústavní žalobu. Biden Trumpa označil za „ostudu pro naši zemi“ a řekl, že není hoden prezidentského úřadu.

Letošní inaugurace se bude vzhledem k pandemii covidu-19 konat ve značně omezeném formátu. Organizátoři ustoupili od tradičního průvodu od sídla Kongresu k Bílému domu a vyzvali Američany, aby necestovali do Washingtonu, a raději sledovali doprovodný program na internetu či v televizi.