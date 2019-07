ANALÝZA: Teď záleží na Zemanovi, zda chce vyhnat ČSSD z Babišovy vlády

Jde Zemanovi o to, aby pokračovala vláda ANO a ČSSD s tolerancí KSČM, jejíž vznik od začátku podporoval, nebo chce přivodit situaci, kdy vládne Andrej Babiš s podporou jiných poslanců než sociální demokracie?

Je to právě Zeman, který má teď v rukou, zda koalice ANO a ČSSD vydrží, nebo ji sociální demokraté opustí.

„Strana, která nemá možnost jmenovat si do vlády své zástupce na ministry, které má ukotvené v koaliční smlouvě, tak nemůže být vládní stranou,“ pojmenoval to jasně první místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Jaké jsou tedy varianty dalšího vývoje?

1. Zeman odvolá Staňka a jmenuje Šmardu

Poté, co sociální demokraté potvrdili, že jejich předsednictvo plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury a že žádné jiné jméno od nich prezident prostřednictvím premiéra Babiše nedostane, nemá Zeman jiné možnosti, než návrhu ČSSD vyhovět, nebo popřít slib, že odvolá Antonína Staňka.

Datum 31. července není ultimátum, které dostal od ČSSD, ale termín, který si sám Zeman stanovil. Až tedy příští týden přijme Babiše s Hamáčkem na jejich žádost, můžeme se dočkat i ukončení natahovaného sporu o ministra kultury a oznámení data jmenování Staňkova nástupce Šmardy. Babiš dal i svou cestou na předsednictvo ČSSD najevo, že mu záleží na uchování koalice s ČSSD i tím, že přišel na jednání jejího předsednictva. Zeman to uzná a spor o ministra kultury skončí.



2. Zeman odvolá Staňka, ČSSD najde jiného kandidáta na ministra kultury

Jen teoretická, nepravděpodobná varianta. ČSSD podpořila Šmardu drtivou většinou na jednání širšího vedení a nikdo ze sociální demokratů nenavrhl, aby byl novým ministrem někdo jiný.

Ani Babiš nedal najevo, že by chtěl Zemanovi dát jiné jméno. „Je to nominace ČSSD,“ řekl předseda vlády. Připomněl, že již dříve návrh na nominaci Šmardy podal. Je podle něj věcí prezidenta, jak se rozhodne, a zopakoval, že nepočítá s kompetenční žalobou na hlavu státu.

3. ČSSD a ANO si prohodí křesla ve vládě, ČSSD se vzdá kultury

To naráží především na postoj premiéra Andreje Babiše, který se opakovaně vyjádřil, že prohazování křesel nepodporuje. Zato sociální demokraté by se debatě o tom, že by místo kultury získali místní rozvoj, školství či zdravotnictví nebránili. Prezident Zeman by takovou rošádu mohl vydávat za svůj úspěch, protože by to částečně překrylo fakt, že ustoupil a kývl na odvolání Staňka, což mu jednoznačně ukládá článek 74 Ústavy ČR.

Tuto variantu zcela vyloučit nelze, protože ve sporu vystupuje zatím premiér Babiš jako slabší hráč, a tak není vyloučeno, že ho Zeman dokáže přesvědčit, že by výměna křesel ve vládě byla správná.

4. Šmardu prezident nejmenuje, ČSSD z vlády odejde, Babiš ji doplní

Zeman zůstane zatvrzený v tom, že Šmardu ministrem nejmenuje, předseda ČSSD Jan Hamáček využije mandát, který dostal od vedení strany a ministři za sociální demokracii podají demisi. Je ale otázka, kolik jich bude, protože všichni to zatím nepotvrdili. Zeman už veřejně vybídl Babiše, ať v takovém případě vládu pouze doplní a nemusí ani znovu žádat o důvěru. I kdyby sociální demokraté hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě, udržela by se s podporou KSČM a SPD.

Právě to, že by vláda ANO musela opřít o SPD, je slabinou. Babiš se tak úzké spolupráci s SPD zatím brání, řada poslanců ANO neakceptuje to, že SPD chce referendum o odchodu z Evropské unie a odmítá zahraniční vojenské mise, v nichž čeští vojáci plní spojenecké závazky České republiky v NATO.

„Nepokládám vás za extremistickou, ale za radikální stranu,“ uvedl prezident Zeman ve zdravici pro celostátní konferenci SPD. Zcela tuto variantu vyloučit nelze, protože Zeman a Babiš postupují velmi často ve shodě.

5. ČSSD nakonec opustí vládu, Babiš bude usilovat o nové volby

Po nejmenování Šmardy dají ministři za ČSSD demise a Babiš nebude chtít vládnout s podporou hnutí Tomia Okamury. Radši dá přednost tomu, že se pokusí sehnat 120 hlasů pro rozpuštění Sněmovny a nové volby.

„Pád vlády a předčasné volby by určitě byly pro naši zemi špatné,“ řekl Babiš, když odcházel z jednání předsednictva sociální demokracie. Už ale také párkrát řekl, že předčasné volby jsou krajní, ale možné řešení. Pro rozpuštění Sněmovny by musel hledat podporu u ODS a Pirátů, protože ostatním stranám s nižšími preferencemi hrozí, že by se do Sněmovny vůbec nemusely dostat, takže na předčasných volbách nemají žádný zájem.