ČSSD trvá na Šmardovi. Ministři mají podat demise, když je vyzve Hamáček

Předsednictvo ČSSD trvá na tom, že místopředseda strany Michal Šmarda je kandidátem sociální demokracie do vlády. Ministři za sociální demokracie mají podat demise ve chvíli, kdy je to to požádá předseda strany Jan Hamáček. iDNES.cz to po jednání předsednictva sdělil jeden z členů nejužšího vedení strany.