Zlínský kraj stárne nejrychleji, místo ústavů propaguje domácí péči

Žena by pro mě udělala to samé Slíbil, že se svojí ženou bude v dobrém i zlém – a toho se Josef Šimoník ze Štítné nad Vláří drží. Ve svých 77 letech pečuje o manželku, která trpí Alzheimerovou chorobou. Ústavní péče pro něj nepřicházela v úvahu. „To bych nedovolil, žena by pro mě udělala to samé,“ říká. Byl to pro něj přitom velký zlom. „Když nemoc přišla, uměl jsem sotva uvařit kafe,“ směje se. Že se jeho žena začíná měnit, si Šimoník všiml před sedmi lety. Hodně zapomínala a z milé, tiché osoby se stala konfliktní a pomlouvačnou. Stávala u okna a sledovala dění na ulici. Byla přesvědčená, že jí někdo chodí krást věci ze skříní. „Jindy se zase stalo, že jsme přijeli autem do kostela, ale žena to zapomněla a vydala se pěšky domů,“ vzpomíná Šimoník. Začal proto pátrat po důvodu. Na internetu narazil na testy pro odhalení začínající demence. Když manželka nedokázala namalovat ciferník hodin a správně na něj umístit ručičky, zamířil s ní přímo k psychiatrovi. Lékař jeho podezření potvrdil, nastavená medikace už ale nedokázala nástup nemoci zvrátit. „Bylo to velmi rychlé. Začalo to problémy s pohybem, orientací, mluvením. Pak se už nezvládla ani sama najíst a nakonec skončila jako ležící pacient,“ líčí Šimoník. Aby ženě pomohl, vymýšlel různé zlepšováky. Z velkých ručníků vyráběl bryndáky. Poutko už měly, stačilo k nim přišít knoflík. Běžnou židli nahradila otočná, pořídil i nákladné polohovací křeslo. Později musel zvládnout také péči o ležícího pacienta. To znamená přebalování, polohování, krmení injekční stříkačkou. „Pomáhají mi děti a pečovatelky ze slavičínské Charity, které jsou moc šikovné,“ dodává. Hlavní díl práce ale zůstává na něm. „Na tento stav si zvyknete. Nejhorší bylo, když ještě chodila, ale nevěděla kam. Bylo těžké uhlídat, aby se neztratila,“ říká. Odměnou mu je, že ho žena občas pozná a někdy třeba odpoví na pozdrav. Před koncem roku získal ocenění od Zlínského kraje, který pravidelně vyhledává pečující osoby.