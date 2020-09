Krajská média propagují vedení, chceme svůj prostor, zlobí se opozice

„Současná krajská vláda jej využívá ke své propagaci a k propagaci toho jediného, pro co náš hejtman žije: nové nemocnice,“ uvedla na Facebooku zastupitelka Helena Lasztoviczová (Svobodní a Soukromníci).



Právě chystaná výstavba nového špitálu ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun je velkým tématem říjnových krajských voleb.

Další členka opozice Taťáňa Valentová Nersesjan (ČSSD) proto na červnovém zasedání krajských zastupitelů navrhla, aby strany a hnutí v krajském zastupitelstvu dostaly před zmíněnými volbami stejný prostor v Magazínu 21 a krajském televizním vysílání ke zhodnocení končícího volebního období.

„Nelíbí se mi, že když někdo pošle článek do krajského časopisu, je doprovázen reakcí vedení kraje o mnohem větším rozsahu. To je neférové,“ konstatovala Valentová Nersesjan. „I opozice by měla mít možnost vyjádřit svůj názor.“



Odkazuje přitom na zkušenost svého stranického kolegy a bývalého hejtmana Stanislava Mišáka a jeho článek v dubnovém vydání týkající se nemocnice. Vedle něj byla opravdu otištěna Čunkova reakce, její rozsah však byl poloviční. Navíc jde o jediný článek opozičního zastupitele od loňského prosince, kdy zastupitelé schválili stavbu nové nemocnice.

Redakce magazínu sice musí názory zastupitelů zveřejnit, kromě Mišáka však jiní politici svůj příspěvek do krajského časopisu neposlali.

„Postupujeme podle tiskového zákona a nikdy reakce představitelů kraje nebyla ve větším rozsahu než publikovaný názor,“ upozornil hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Spor o to, zda má opozice v krajském měsíčníku dostatečný prostor, se přitom objevil už v letech 2012 až 2016, kdy na kraji vládla koalice ČSSD, KSČM a Zemanovců. Dnešní radní Petr Gazdík (STAN) vzpomíná, jak žádal vedení Okna do kraje (tak se tehdy časopis jmenoval) o otištění svých reakcí na kroky kraje, ale bez úspěchu.

„Od ČSSD je hodně pokrytecké, když nás osočuje z toho, co sama dělala,“ řekl Gazdík. „Navíc na rozdíl od nás dnes mají její zástupci možnost publikovat, jenže toho nevyužívají.“



Dřív nebylo tolik důvodů ke sporům

Mimochodem, v říjnu 2016, kdy hejtmanství vedla sociální demokracie, byl v posledním předvolebním čísle Okna do kraje zveřejněn výčet investic a projektů, které koalice v letech 2012 až 2016 udělala. Opozice v čele s KDU-ČSL nebo STAN nedostala ani řádku.

„Kdyby se tehdy opoziční strany ozvaly, mohli jsme o tom hlasovat,“ uvedla Valentová Nersesjan, která působila ve vedení kraje v letech 2008 až 2016. „Ale hlavně dříve nebylo tolik důvodů ke sporům jako v případě nové nemocnice. To je velký a kontroverzní projekt protlačený těsnou většinou hlasů. Lidé by k němu měli dostat více informací,“ dodala.

„Poslední předvolební číslo Magazínu 21 bude koncipováno v úplně stejném duchu, jako to bylo v případě předchozích volebních období, kdy byla předsedkyní redakční rady magazínu tehdejší radní Valentová Nersesjan a hejtmanem byl pan Mišák,“ zareagoval Čunek.

Červnový návrh sociální demokracie na stejný prostor pro všechny strany v předvolebním čísle nakonec neprošel. Podle Gazdíka to bylo i proto, že by diskriminoval kandidující strany a hnutí, které nyní nejsou v zastupitelstvu. „Mohli by se ozvat Piráti a další, že také chtějí prostor,“ poznamenal krajský radní.