Ve Zlíně se objevily sdílené koloběžky, radnici naštvalo jejich umístění

Vedení magistrátu vyčítalo provozovateli nejen polohu stanovišť, ale i špatně odstavené koloběžky. S firmou, jež službu provozuje, aktuálně radnice jedná o vhodnějším umístění.

„Teprve před pár dny nám poslali seznam stanovišť, kde koloběžky aktuálně mají. Na základě toho budeme jejich počet optimalizovat, aby to bylo ve prospěch všech. Uskutečnit by se to mohlo do týdne a půl,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Podle něj je problém v tom, že společnost umístila koloběžky tak, aby byly co nejvíce vidět. „Aby o ně lidé zakopávali a všimli si jich. Chápu to z pohledu jejich byznysu, z pohledu města je to ale špatně,“ doplnil Korec.

Vadí mu například, že koloběžky zasahovaly do společné cyklostezky nad parkovištěm u křižovatky třídy Tomáš Bati a Gahurovy ulice nebo stály u odbočky z hlavní cesty pod sídlištěm Jižní Svahy, kde stínily ve výhledu řidičům.

„Potřebovali tam koloběžky dát co nejrychleji, aby byli ve Zlíně první a stihli letní sezonu. Sami to neměli moc připravené, v aplikaci neměli mapu ani stanoviště. Za mne to bylo dost nefér vůči městu i uživatelům,“ zmínil Korec.

Síť koloběžek provozuje firma Eagle Scooters Patrika Zaorala, který v úvodu působení ve Zlíně připustil určité chyby. Například, že se koloběžky objevily v části silnice na náměstí Míru.

„Nechtěli jsme vstoupit do města, aniž bychom dali někomu vědět. Je vždy dobré se poradit o stanovištích s městem,“ poznamenal Zaoral, jehož firma provozuje sdílené koloběžky také v Olomouci či Prostějově.

Zlínskému magistrátu se však ozval teprve pár dní předtím, než se koloběžky v ulicích objevily. Přehled jejich umístění zaslal až později. „Seznam stanovišť řešíme a částečně už je upravený,“ naznačil Zaoral.

S koly si nekonkurujeme, říká provozovatel

Reakce obyvatel jsou podle něj různorodé. „Ze začátku vždy narážíme na představu, že to bude vypadat jako v Praze, kde počet koloběžek vzrostl velmi rychle. Někdo to uvítá, protože koloběžky používá denně. Jiný zase ne. Postupem času by to ale mělo být lepší,“ věří podnikatel.

Ve Zlíně funguje od letošního jara také služba sdílených kol: na osmdesáti stanicích je k mání 120 mechanických, 25 elektrických a osm rychlostních kol.

„S koly se nebereme jako konkurence. Cílová skupina pro kola je jiná než cílová skupiny pro koloběžky,“ tvrdí Zaoral.

Službu sdílených kol provozuje firma Nextbike a radnice platí lidem prvních patnáct minut jízdy zdarma. Do aktivity firmy Eagle Scooters naopak není nijak zapojená.

„Kolik stanovišť koloběžek ve Zlíně bude, je docela jedno. Jde o to, aby lidem nepřekážely,“ řekl primátor Korec. „Když bude vzájemná spolupráce, nevidím důvod, proč by tady nemohly být. Jsem sice zastáncem sdílených kol, ale koloběžky jsou trendem,“ dodal.