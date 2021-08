Po Budějovicích jezdí sdílené koloběžky, na radnici tvrdí, že je nepovolili

Pokud vás v ulicích Českých Budějovic na začátku týdne překvapily desítky zeleno-červených sdílených elektrokoloběžek společnosti Lime, tak jste zdaleka nebyli jediní. Zaskočilo to i samotné vedení města. To s provozovatelem o zahájení provozu prý vůbec nejednalo.

„Hodně mě to překvapilo, protože si nevybavuji, že bychom se společností o něčem takovém jednali. Elektrokoloběžek jsem si sám všiml v sobotu, v pondělí jsme měli s vedením poradu, kde jsem toto téma otevřel. Ptal jsem se všech přítomných kolegů, zda o tom něco vědí, nebo jestli se společností o něčem takovém jednali. To však všichni přítomní popřeli,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Letos v dubnu přitom už budějovickou radnici oslovila konkurenční společnost Bolt. Město však tehdy spolupráci odmítlo a poté se už podle Moravce žádné oficiální jednání o sdílených elektrokoloběžkách neuskutečnilo.

„Všichni náměstci včetně primátora mi potvrdili, že s nikým nejednali. Čekáme však ještě na vyjádření náměstka Petra Holického, který je nyní na dovolené. Ale nepředpokládám, že by takto jednal sám bez toho, aniž by informoval ostatní,“ zdůraznil Moravec s tím, že situaci ověřoval také u šéfa Správy veřejných statků Tomáše Kubeše. Ani ten však prý o ničem nevěděl.

Manažer společnosti Lime Václav Petr se ale odvolává právě na Holického. „Spuštění služby jsme projednávali s náměstkem Petrem Holickým, v minulosti také s dopravní komisí města. Domluvili jsme se na umístění parkovacích míst, která ve městě již nyní využívá jiná sharingová společnost a také na omezení rychlosti v terénu,“ sdělil Petr.

Podle jeho slov nyní v Budějovicích evidují o službu obrovský zájem. Vycházejí při tom z dat monitoringu aktuálního provozu. „V dalších dnech povedeme s městem další jednání o případných úpravách,“ doplnil Petr.

Jedna část obyvatel novou službu vítá, některým ale například vadí, že koloběžky po zaparkování stojí i v místech, kde překáží chodcům či jiným účastníkům provozu.

„Válí se to všude, překáží to při chůzi po chodníku,“ poznamenala chodkyně v Resslově ulici, kde koloběžka stála zaparkovaná přímo na chodníku, přestože by ji uživatel měl odstavit tak, aby nepřekážela. Pokud se však nachází v parkovací zóně vyznačené v mobilní aplikaci, nic mu v odložení stroje nebrání.

Jiní zase poukazují na nevhodné chování uživatelů, kteří nerespektují pravidla silničního provozu. Ta jsou pro uživatele elektrokoloběžek stejná jako například pro cyklisty. Do 18 let je tedy povinná přilba, jízda po chodníku je stejně jako v případě cyklisty zakázaná, stejně jako jízda pod vlivem alkoholu.

„Jel jsem s dětmi na kole a pod mostem u Slavie se najednou proti mě řítí na koloběžce asi dvanáctiletý klučina. Jen tak tak, že jsme do sebe nenalítli. Jel příšerně rychle a samozřejmě bez helmy,“ upozornil jeden z obyvatel města.

Většina elektrokoloběžek byla vybitá

Jízda bez přilby a nedodržování rychlosti jsou podle strážníků právě těmi nejčastějšími prohřešky, kterých se uživatelé elektrokoloběžek dopouštějí.

„Strážníci přestupky řeší s koloběžkáři stejně jako s cyklisty, bohužel na nějakou přesnější statistiku nehod nedokážu poskytnout data, v záznamech jsou uživatelé koloběžek vnímáni jako cyklisté, zákon je nerozlišuje,“ řekl mluvčí městské policie David Štýfal s tím, že porušování předpisů se týká i majitelů soukromých elektrokoloběžek.

Nicméně podle strážníků se v poslední době provoz na elektrokoloběžkách i elektrokolech zvedl a spolu s tím přibývá také incidentů.

Navíc má služba také jeden uživatelský zádrhel. Jak redakce MF DNES zjistila, velká část koloběžek v terénu vůbec není pojízdná. Například z pěti strojů, které v úterý stály u vlakového nádraží na Lannově třídě, si nebylo možné vypůjčit ani jeden. Všechny hlásily vybitou baterii. Přitom nejbližší pojízdná elektrokoloběžka byla téměř kilometr daleko.

Když v ulicích natrefíte na nabitou koloběžku, za její odemknutí zaplatíte 25 korun, za každou minutu jízdy si pak společnost z vaší karty strhne tři koruny. Jen pro srovnání, konkurenční sharingová služba Rekola vyjde na 24 korun za 30 minut.