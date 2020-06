Radnice sázejí na sociální sítě, uživatelů přibývá i mezi seniory

Jsou moderní a originální, skvěle umí pracovat s videem a reportážními fotografiemi. Velmi lichotivé hodnocení vyneslo Ratiboři jedno republikové prvenství. V kategorii sídel do dvou tisíc obyvatel obec opanovala soutěž Zlatý lajk. Její organizátoři posuzovali, jak dobře jednotlivá města a obce pracují se sociálními sítěmi.

„Dbáme na to, aby na Facebooku a Instagramu byly neustále čerstvé fotky a aktuální informace. Je to především zásluha externisty, kterého pro tuto činnost využíváme. Jde o designéra, jenž tomu rozumí a hodně tomu dává,“ říká starosta Ratiboře Martin Žabčík.

Pořadatelé soutěže vyzdvihli i samotný fakt, že Ratiboř využívá kromě Facebooku i Instagram a YouTube, spolu s dalšími zpravodajskými kanály.

„Přínosné je to zejména v rychlosti. Typický příklad je, že když se tu ztratí pes, hned to vyvěsíme na Facebook a za chvíli je nalezen. Instagram zase využíváme na fotky, zajímavé snímky posílají místní lidé a my je takto můžeme zveřejnit,“ zmínil Žabčík.

Kolik sledujících mají města na Facebooku Zlín: 9 tisíc

9 tisíc Kroměříž: 8 tisíc

8 tisíc Vsetín: 6,1 tisíce

6,1 tisíce Uherské Hradiště: 6 tisíc

6 tisíc Valašské Meziříčí: 11 tisíc

11 tisíc Otrokovice: 2,4 tisíce

2,4 tisíce Uherský Brod: 1,8 tisíce

1,8 tisíce Rožnov p. R.: 7,9 tisíce

7,9 tisíce Holešov: 2,3 tisíce

2,3 tisíce Val. Klobouky: 3,3 tisíce

I v malé obci se podle něj více informačních kanálů vyplatí. Navíc se mohou doplňovat. Zatímco na sítích mají spíše fotky nebo videa, více informací je ve zpravodaji či na televizním infokanále.

Starosta na soutěži oceňuje, že radnice dostávají zpětnou vazbu, nejen pochvaly, ale i kritické poznámky. Ratiboři porotci doporučili například větší hravost a kreativitu u textů nebo jednodušší obrázek.

V kategorii velkých měst byl v kraji nejúspěšnější Zlín, který byl zároveň 10. v celorepublikovém kole. Organizátoři soutěže vyzdvihli kvalitní informační servis s velkou škálou témat, kvalitní videa a jedny z nejlépe zpracovaných záložek (odkazů na zajímavé články, fotky či spoty) mezi všemi městy.

Výhradu měli porotci naopak k tomu, jak město komunikuje s občany. „Na komentáře, hodnocení a příspěvky návštěvníků je reagováno sporadicky. Když už, jde o profesionálně zpracovanou odpověď, ale některé komentáře by si odpověď či reakci zasloužily a nedostávají ji,“ napsali v hodnocení.

Zlín využívá Facebook a Instagram a základna fanoušků tu rok od roku roste.

„Zaměřujeme se na sdělování novinek, kulturních akcí, informací z radnice, tipů na výlety a podobně. Využíváme vlastní příspěvky, ale sdílíme i cizí. V případě potřeby využíváme ankety,“ informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Podle něj se síla sociálních sítí ukázala například v období opatření spojených s bojem proti covidu19. Město mohlo občany rychle informovat, ale také například podpořit místní podnikatele uveřejňováním zpráv o znovuotevírání provozoven.

Porota ocenila i Valašské Meziříčí, které má na Facebooku nadstandardní základnu 11 tisíc fanoušků. Porotě se líbila loga, fotky i texty. Posun pak vidí v lepší práci s videem. „Tato zpětná vazba nás těší a motivuje do další práce,“ dodala starostka Yvona Wojaczková.

Radnice se čím dál častěji neomezují jen na jedinou sociální síť, ale využívají jich několik dohromady. Třeba Kroměříž už sedm let provozuje účet na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube.

„Z naší zkušenosti víme, že na každé síti funguje jiný druh debaty. Facebook je o komunikaci, uživatelé Instagramu jsou oproti jiným sociálním sítím náročnější, selektivnější a není snadné je přesvědčit, aby nás sledovali. Twitter je síť pro dospělé a nejrychlejší zdroj pro novináře,“ vyjmenoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Zároveň potvrdil, že lidé jsou v komunikaci přes sítě čím dál aktivnější a nebojí se vyjádřit svůj názor.

Oblíbené jsou živé přenosy

Každá radnice zpravidla nabízí na sítích lidem trošku něco jiného. Obecně lze ale říct, že největší odezvu mají obrazové příspěvky. Ve Vsetíně pravidelně „postují“ galerie fotek z vítání občánků či výročí jubilantů.

„Na Instagram vkládáme i momentky ze společenských akcí a pokoušíme se zaujmout i různými fotkami ze zákulisí – například rekonstrukce městských lázní,“ přiblížila vsetínská mluvčí Jana Raszková.

O správu sociálních sítí se zpravidla starají úředníci radnice nebo pracovníci informačních center. Tuto činnost nedělají na plný úvazek, ale v kombinaci s další prací.

Například v Uherském Hradišti takto o facebookový profil pečuje hned několik zaměstnanců útvaru kanceláře starosty. Síť se snaží využívat i mimo rámec fotek a příspěvků.

„Pokud to situace vyžaduje a okolnosti dovolí, dopřáváme našim sledujícím i živá vysílání, která se obvykle těší poměrně značné oblibě,“ popsal mluvčí města Jan Pášma.

Lidé se podle něj také veřejně či v soukromých zprávách dotazují na investiční akce města, novinky týkající se dětských hřišť a podobně.

Přestože v prostředí sociálních sítí se diskuse často může zvrhnout v napadání a urážky, radnice příliš takových excesů řešit nemusí.

„Usilujeme, aby na profilu vládla přátelská atmosféra. Až na výjimky tu nemusíme řešit žádné vulgarismy ani agresi,“ zmínil Pášma.

Podle zkušeností z radnic už neplatí, že sítě jsou kanálem určeným pouze pro mladé. Narůstá počet uživatelů i mezi seniory.

„V době koronavirové pandemie pro nás bylo až překvapením, kolik seniorů je na našem Facebooku aktivních,“ všimla si mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuzsková.

„Dnes bychom se už asi seniorů dotkli, kdybychom řekli, že Facebooku nerozumí,“ přisvědčil starosta Ratiboře Žabčík.