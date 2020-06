Zlín chystá velkou proměnu svého webu, aby lidé nemuseli chodit na úřad

„Náš web už je starší, i když ještě kvalitní. Je třeba ho více zpřehlednit, doba se posunula. Chceme občanům vyjít vstříc, ať si toho vyřídí co nejvíce od počítače, případně po zavolání,“ řekl primátor Jiří Korec.

Podmínkou pro vyřizování na dálku bude elektronický podpis, který dnes ještě není úplnou samozřejmostí. Potřeba budou datové schránky, elektronické občanské průkazy.

„Spousta věcí už se dá vyřizovat elektronickou formou, řada formulářů je k dispozici, ale my potřebujeme podpis občana,“ vysvětlil Korec.

Elektronické formuláře se zaktualizují a jejich počet rozšíří. Webové stránky města mají být přehledně strukturované, aby občan našel snadno vše, co potřebuje.

Modernizace webu bude trvat déle než rok. To vše se uskuteční v rámci projektu Moderní a přívětivé město Zlín.

„Počítáme také s vytvořením videospotů zaměřených na elektronizaci veřejné správy a propagaci portálu občana,“ podotkl náměstek primátora Aleš Dufek.

Do celého systému bude zapojena i platforma pro participativní rozpočet Tvoříme Zlín, v jejímž rámci mohou lidé navrhovat, co by se ve městě mohlo změnit či vybudovat.

Zlín chce lidi více zapojit do chodu města

Tento projekt naváže na nedávno spuštěnou novinku, kterou je Mobilní rozhlas. Zlín je po Brnu druhým krajským městem, které ho začalo využívat. V republice je zhruba 15 procent takových měst.

Aplikace Mobilní rozhlas umožňuje informovat obyvatele formou SMS, e-mailu či hlasových zpráv pro nevidomé a slabozraké o aktuálním dění ve městě, ať už jde o kulturu, sport, dopravní uzavírky nebo krizové situace. Lidé také mohou posílat své podněty na zlepšení města.

Stačí se zaregistrovat na webu muj.mobilnirozhlas.cz, vyplnit adresu a uvést, o které informace má člověk zájem.

„Nastavit lze příjem dopravních informací či zpráv určených seniorům nebo rodinám s dětmi. Doporučujeme stáhnout si také aplikaci Mobilní rozhlas do mobilu. Díky ní se k důležitým informacím dostanete v ještě kratším čase,“ vzkázal radní Jiří Jaroš.

„Mobilní rozhlas je další prvek pro lepší informovanost a větší zapojení občanů do chodu města, což je jeden z našich dlouhodobých cílů,“ řekl Korec.