Zimní stadiony jsou bez ledu, udržovat jej v nejisté době by bylo drahé

Zřejmě až do konce roku bude uzavřená PSG Aréna, což je krytá tréninková hala stojící hned vedle Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Hokejový klub PSG Zlín na ní nechal rozpustit led začátkem minulého týdne.

„Důvodem jsou ekonomické ztráty plynoucí z nemožnosti trénovat, navíc ani nejde led nabízet ke komerčním pronájmům,“ vysvětlil ředitel zlínského zimního stadionu David Navrátil.

Náklady na údržbu ledu jdou ve Zlíně do statisíců korun měsíčně, nyní na něj přitom nikdo nemůže. Výpadek z pronájmu ledu pro amatérské nadšence pak činí kolem 100 tisíce korun.

„Hlavní stadion držíme v utlumeném režimu, aby tam mohl začít trénovat A tým, pokud vláda umožní přípravu aspoň pro něj. U PSG Arény čekáme na to, kdy bude povolené sportování v uzavřených prostorech i pro veřejnost,“ poznamenal Navrátil.

Podobně jako ve Zlíně se zachovali i v jiných městech. Ledové plochy už rozpustili v Uherském Hradišti, Brumově-Bylnici nebo Uherském Ostrohu a zvažují to ve Valašském Meziříčí. I tam je hlavním důvodem finanční úspora.

„Měsíční provoz nás stál zhruba 370 tisíc korun, takže by se udržování ledu nevyplatilo,“ naznačil Rostislav Polehňa, předseda klubu v Uherském Ostrohu.

Omezení může trvat delší dobu

Řada klubů má aspoň výhodu, že haly patří městům, jejichž příspěvkové organizace se o ně starají. Výdaje za energie pak jdou za radnicí a kluby jim platí nájem. I na ten však musejí vydělat. Ve Valašském Meziříčí proto počítají, zda má udržování ledu smysl.

„V následujícím týdnu budeme chytřejší. Hlavně výpadek z komerčních pronájmů je citelný a navíc nevíme, jak dlouho omezení potrvá. Osobně si myslím, že to může být až do Vánoc,“ uvažuje předseda HC Bobři Valašské Meziříčí Tomáš Vašica.

„Jen trénovat a nehrát zápasy nedává ekonomicky smysl. Ani ve druhé lize to nikdo nehraje zadarmo, hráči jsou poloprofesionálové,“ poznamenal.

Ve Vsetíně budou led držet minimálně tento týden. „Čekáme, co se bude dít. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum a profesionální hokejisté se budou moci vrátit aspoň k tréninkům,“ uvedl jednatel VHK Robe Vsetín Daniel Tobola.

Týmu mužů, který hraje první ligu, ve čtvrtek skončila karanténa. „Jsme promoření, snad se hráči budou moci vrátit na led. Je to pro ně normální zaměstnání, za které jsou placeni. Je to stejné, jako kdyby nemohli do práce třeba pekaři,“ konstatoval Tobola.

Kroměříž zase udržuje mražení ledové plochy i díky tomu, že po rekonstrukci strojovny mají na zimním stadionu moderní technologie a energie odebírají méně.

„Do 3. listopadu zatím vydržíme a uvidíme, jak to bude dál,“ sdělil Petr Opravil, ředitel organizace Sportovní zařízení města Kroměříže.

Sezona se (asi) prodlouží

Uzavření hokejových hal se dotýká i stovek dětí, které hrají za mládežnické týmy po celém regionu. A hlavně menší kluby si nemohou být jisté, jaký bude jejich počet za pár měsíců.

„U tréninků je důležitá pravidelnost a nastavený režim. Mám obavu, že některé děti už zpátky nenastoupí. Navíc přicházíme i o náborové akce, které jsme měli připravené,“ popsal prezident rožnovského hokejového klubu Marek Moll.

„Jen ve škole bruslení máme přes stovku dětí, přípravka a žákovské kategorie jsou hodně zastoupené. Je škoda, že děcka nebudou mít kde sportovat. Musíme všichni vydržet, než se situace zlepší,“ poznamenal předseda HC Uherské Hradiště Miroslav Stavjaňa.

Kluby zároveň počítají s tím, že pokud situace umožní na jaře běžný provoz, sezona na ledě se o několik měsíců prodlouží. I to ale bude další problém pro jejich pokladnu.

„Chlazení přes zimu je jednodušší a levnější než v dubnu, kdy může být venku i 25 stupňů Celsia. Náklady pak budou zase vyšší,“ řekl Polehňa.

„Hlavní ale je, aby se vůbec začalo hrát. Musíme pro to udělat všechno,“ dodal Moll.