Kraj pošle Zlínu peníze na opravu zimního stadionu, přidá i dalším městům

„Udělali jsme si ekonomickou analýzu toho, o co samosprávy žádaly v rámci spolufinancování ze strany kraje. Ať už to byly sportovní haly, stadiony, knihovny, kulturní centra, nebo další investice,“ řekl hejtman Radim Holiš. „Města a obce budou moci žádat o peníze z tohoto balíku poměrně. Zlínu tak připadla zmíněná částka,“ dodal.

Zlínská radnice původně chtěla od kraje 200 milionů korun, ale i zhruba třetinová částka je pro ni důležitá. Na rozsáhlou přestavbu stadionu totiž chce získat dotaci 300 milionů korun z výzvy, kterou vypsala Národní sportovní agentura (NSA). V ní se rozděluje celkem 900 milionů.

Magistrát poslal žádost včetně dokladu o stavebním povolení na konci srpna a podle primátora Jiřího Korce by měl získat maximální možný počet bodů. K tomu mu pomohl právě fakt, že má slíbené spolufinancování od hejtmanství.

„Jsem za to velmi rád, vnímám to jako vstřícný krok ze strany kraje,“ reagoval Korec. „Teď uvidíme, jak se k tomu postaví NSA a jakým způsobem žádosti posoudí. Rozhodnutí by mělo být jasné během září,“ dodal.

„Zimní stadion sice není náš majetek, ale chceme pomoci magistrátu k získání významných dotačních peněz od státu,“ poznamenal Holiš. Podle hejtmana krajské město nový stadion potřebuje.

„V kraji žije 580 tisíc lidí a jedna špičková aréna by tady měla stát. Nebude jen pro lidi ve Zlíně, má nadregionální charakter. Kromě hokeje se tam budou moci konat i velké koncerty a kulturní akce,“ upozornil Holiš.

Město předběžně počítá s úvěrem půl miliardy korun, ze svého chce přidat 59 milionů. V takovém případě ale nejméně 400 milionů musí přitéct odjinud. Cena za kompletní rekonstrukci má být 959 milionů korun. Je však otázkou, zda kvůli zvyšování cen ve stavebnictví nebude vyšší. Na to odpoví výběrové řízení na dodavatele, jež už má město schválené.

Pokud Zlín státní dotaci obdrží, bude ji muset ještě letos prostavět. Současně si však nechává zpracovat také úspornější variantu opravy pro případ, že by se mu externí zdroje získat nepodařilo.