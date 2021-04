Podruhé a snad naposledy, zápisy do škol jsou bez dětí smutné

Technicky vzato není problém děti zapsat bez jejich přítomnosti. Jsou ale ochuzené o zážitek, což je podle učitelů škoda.

„A není to ideální ani pro nás. Nevíme, jaké děti nám nastoupí, jak jsou na tom se sociálními kontakty nebo zda mají vady řeči. Přitom pro nás to jsou podstatné informace,“ vysvětlil Milan Knápek, ředitel Základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí.

V Meziříčí už zápisy skončily, statistické údaje však ještě k dispozici nejsou. Naopak ve Zlíně mají spočítáno. Školy tady zaevidovaly 766 dětí, to je o jedno dítě méně než loni.



Detailní přehled mají díky elektronickému zápisu. „Někteří rodiče podávali přihlášku na více škol. Obvykle na dvě až tři, v jednom případě ale dítě přihlásili na sedm různých škol,“ popsala náměstkyně primátora pro oblast školství Kateřina Francová. Stejný systém funguje rovněž ve Vsetíně.

Rodiče obvykle přihlásí dítě do spádové školy podle místa bydliště a případně i do jiné, která jim polohou či zaměřením vyhovuje lépe. Například do zlínské Základní školy Komenského II. dorazilo letos o třetinu více přihlášek než v minulých letech. Mají jich 120. „To nás moc těší, ale bez dětí to stejně byl smutný zápis,“ posteskl si ředitel Milan Alex.

Na druhou stranu byl akčnější než loni. Před rokem se zápisy konaly v tísnivé atmosféře krátce po začátku pandemie. Rodiče většinou odevzdali přihlášku a odešli. „Pro všechny to bylo zvláštní. Letos ale byli rodiče bezvadní, zajímala je spousta věcí, ptali se a chtěli vidět školu,“ doplnil Alex.

Naprostá většina zřizovatelů v regionu nabízela kromě fyzické návštěvy školy také možnost přihlásit dítě na dálku. To znamená datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením přihlášky do schránky školy. V oblíbenosti ale vyhrávalo osobní podání a schránka na škole.

„Ne všichni rodiče měli možnost přihlášku vytisknout. Takže přišli do školy, my jsme ji vytiskli a oni přímo na místě vyplnili,“ podotkl ředitel Knápek.



Počet odkladů je zhruba stejný

Za běžného stavu by byla škola při zápisu plná dětí. Čekaly by je vyzdobené třídy a vítaly postavy z pohádek. V současné době mohou školy jen doufat, že děti uvidí ještě před začátkem září. Některé pro ně chystají prohlídku školy o prázdninách, jiné setkání u táboráku. Jestli to bude možné, ale nevědí.

Kvůli nejistému vývoji pandemie se letos také lokálně zvýšil zájem o odklady školní docházky. Rodiče, kteří váhali, se rozhodli spíše pro odklad. Důvodem je obava, že i v příštím školním roce bude trvat distanční výuka.

Ve Zlíně loni žádali o odklad rodiče 150 dětí. Letos jich je 181. Ve Vsetíně evidují 65 žádostí oproti loňským 40. Také tady už zápisy ukončili a zapsali 373 budoucích prvňáčků. „Prakticky v každé škole otevřeme dvě třídy, jen na základní škole Ohrada se možná naplní čtyři. Bude záležet právě na počtu odkladů,“ řekl vsetínský radní pro školství Tomáš Pifka.

Ve Valašském Meziříčí nebo Uherském Hradišti naopak odkladů ubylo nebo se zájem drží na stejné úrovni jako loni. V součtu tak Zlínský kraj výrazné výkyvy v počtech žádostí o odklad neeviduje.

A po loňských zápisech, které byly bez dětí poprvé v novodobé historii, se nezvýšil ani počet těch, které by přestup do školy nezvládly a musely se vrátit zpět do školky. S takovým neúspěchem se pak děti těžce vyrovnávají a právě osobní účast u zápisu mu pomáhá předcházet.

Školky odvedly skvělou práci

Velkou zásluhu na tom mají mateřské školy, které předškoláky připravují. Učitelky rodičům umí poradit, jestli je dítě na školu zralé. Když s uzavřením školek padla příprava předškoláků na rodiče, obávali se pedagogové nejvíc právě o sociální dovednosti. Malé děti snadno ztrácejí návyky a režim, na nějž byly ve školce zvyklé.

„Je něco jiného, když se má dítě obléknout samo doma, nebo když se jich v jednu chvíli sejde v šatně osmadvacet a musí se obléknout rychle,“ vysvětlila ředitelka mateřských škol v Uherském Hradišti Ilona Močičková. Školky proto celou dobu zajišťovaly výuku na dálku. Učitelky dětem chystaly úkoly, natáčely videa a vymýšlely zábavu, aby si děti upevnily dovednosti.

Také většina rodičů k úkolu přistoupila zodpovědně. To ostatně platí dlouhodobě, Zlínský kraj má v republikovém srovnání nejlepší docházku předškoláků, pro které je poslední rok školky povinný.