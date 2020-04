Kroměříž chce snížit odměny vedení vodáren, peníze mají zůstat ve firmě

„Snížení těchto odměn je nutné. Srovnával jsem odměny v jiných tuzemských vodárenských společnostech a odměny ve VaK Kroměříž jsou vyšší, což chceme napravit,“ nastínil kroměřížský místostarosta a člen představenstva vodáren Vratislav Krejčíř.

V představenstvu a dozorčí radě kroměřížských vodáren sedí po sedmi lidech, které nominovala města a obce v regionu. Uvolnění politici, kteří vykonávají na plný úvazek pozice starostů či místostarostů, za to neberou žádné odměny. Neuvolnění členové, většinou městští zastupitelé, odměny pobírají. A těm kroměřížským mají být kráceny.

„Máme tento záměr v programovém prohlášení koalice a považuji tento krok za správný,“ zmínil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Kroměříž musí své představy prosadit na červnové valné hromadě. Má uzavřenou akcionářskou dohodu s městem Morkovice-Slížany a obcemi Dřínov a Zborovice, jež dohromady vlastní těsnou nadpoloviční většinu akcií.

„My to jenom vítáme, o to bude méně výdajů. Pokud nebude takový příděl vyplácených odměn, zůstanou peníze ve VaKu a můžou jít do infrastruktury,“ řekl starosta Morkovic-Slížan Pavel Horák.

Kroměříž bude také prosazovat vyplácení dividend 11 korun za akcii.

„Společnost je zdravá a může si to dovolit. Většinu akcií drží města a obce, kterým se nyní kvůli opatřením souvisejícím s nákazou koronavirem sníží daňové příjmy. Proto považujeme za nutné zachovat výši podílu na zisku společnosti ve stejné výši, jako tomu bylo loni,“ upřesnil Němec.

Kroměřížské vodárny ovládají obce a města a nepůsobí tam nadnárodní provozovatel jako Veolia na Zlínsku. Ten podnik provozuje a má z něho zisky, kdežto akcionáři, jimiž jsou především samosprávy, se starají o údržbu a obnovu infrastruktury.

Cílem akcionářské dohody v Kroměříži je podle starosty především to, aby podnik nepřešel do soukromých rukou a cena vody byla přijatelná pro obyvatele.