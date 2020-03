Posudek zlínských vodáren stál dva miliony, Olomouc vyšel na 190 tisíc

Když si nechaly Vodovody a kanalizace Zlín (VaK), jejichž akcionáři jsou především města a obce, zpracovat posudek na to, jak mohou v budoucnu fungovat, dostaly materiál o zhruba 140 stranách. Stál téměř 2,4 milionu korun. Vypracovala ho pražská společnost Grant Thornton v lednu 2018.

Posudek (Studie variant dalšího provozování majetku vodovodů a kanalizací ve vlastnictví společnosti VaK Zlín) řešil budoucnost vodáren, které provozuje Moravská vodárenská, jež je součástí koncernu Veolia.

A nabídl tři možnosti: zachování současného modelu, vybudování nového podniku vodárnami, nebo vytvoření servisní společnosti, přičemž by koncern zůstal provozovatelem. Posudek byl reakcí na požadavek některých akcionářů, aby si města a obce provozovaly podnik samy. Vycházejí přitom z rozhodnutí soudu, podle něhož byla neplatná valná hromada, na níž se v roce 2004 prodala část podniku Veolii.

„Studie bude zpracována v nejvyšší jakosti a na vrcholné odborné úrovni,“ píše se ve smlouvě o dílo mezi vodárnami a Grant Thornton.

V posudku se ovšem objevují chyby, a navíc existuje podezření, že byl výrazně předražený. Jen o dva roky dříve totiž právě firma Grant Thornton zpracovala Právně-ekonomický audit smluvního vztahu Statutárního města Olomouc a společnosti Moravská vodárenská. Jde o materiál podobného a místy totožného obsahu i podobného rozsahu. Rozdíl je ale v ceně, a velký – tento stál jen 190 tisíc korun.

„Studie variant pro VaK Zlín vychází a často čerpá ze studie pro město Olomouc. Oba materiály se místy překrývají. Obsahová podobnost je naprosto zřejmá,“ tvrdí opoziční zlínský zastupitel a kritik fungování vodáren Pavel Sekula.

„Objem práce na nich byl jistě také velice podobný, proto by taková měla být i cena. Rozdíl by mohl být v řádech desítek tisíc korun, možná sto tisíc,“ myslí si.

Podle něho je zlínská práce vysoce nadhodnocená.

„Nejlepší by bylo zadat posudek, který by řekl, jakou má skutečně hodnotu. To bude možná otázka pro policii. Podám trestní oznámení na neznámého pachatele,“ naznačil Sekula.

Šéf VaK: Nabídli nejnižší cenu

Grant Thornton ani zlínské vodárny se k ceně nechtějí přímo vyjadřovat. Zpracovatelská firma tvrdí, že obě práce dělala zvlášť.

„Výstupy byly u obou zakázek vytvořeny nezávisle na sobě,“ uvedl manažer Grant Thornton Tomáš Polák. „S ohledem na řešenou problematiku se mohly jevit podobné, nicméně zadání byla rozdílná a také povaha konzultací a přípravy výstupů byly odlišné. Obě díla klienti akceptovali bez výhrad,“ doplnil.

„Samotnému zadání studie předcházelo výběrové řízení, jehož se účastnily špičkové poradenské společnosti v oblasti vodárenství. Grant Thornton Advisory zvítězila nejnižší nabízenou cenou,“ reagoval předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

Studií se zabývala valná hromada vodáren a objevila se na webu podniku, který o ní jednal s Moravskou vodárenskou.

„K rozsahu zadání, podkladům či výstupům studie pro Olomouc se pro nedostatek relevantních informací nebudeme vyjadřovat,“ sdělil Březík.

Jde o „překlepy“, hájí se firma

Pokud jde o nedostatky studie, jsou školácké. Třeba v jedné z tabulek se základními údaji o VaKu Zlín je uvedeno, že délka vodovodního potrubí činí 967 tisíc kilometrů a délka kanalizačního 541 tisíc. Realita je ale jiná – přes 1 500 km vodovodů a přes 900 km kanalizací.

V některých grafech jsou zase čísla uvedena nepřesně. Při srovnání měst jsou v případě Zlína použity údaje z jiných let, které vyznívají pro vodárny příznivěji. „Jsou tam úmyslně uvedena špatná čísla, z toho vycházejí špatné grafy,“ upozornil Sekula. Podle něj je studie zpracovaná tak, aby upřednostnila model fungování vodáren s Veolií.

Co se týče překrývání obsahu, jsou v obou posudcích některé stejné výčty výhod a nevýhod modelů fungování. Věty jsou stejné slovo od slova. „Mrzí mě, pokud se v našem výstupu objevily nesrovnalosti, nicméně z kontextu je zřejmé, že se jedná o jednotlivé chyby v psaní, které nemohou adresáta při čtení celého dokumentu uvést v omyl,“ míní Polák.

Podle něho bývá obvyklé, že klienti firmy mívají k návrhům výstupů posudků připomínky. Zlín je neměl. „Tyto ‚překlepy‘ nebyly natolik zásadní s ohledem na kvalitu celkového díla, aby v akceptaci bránily,“ prohlásil Polák.

„Jsou to peníze odběratelů vody. Předraženou a manipulativní studii jsme zaplatili my občané,“ reagoval Sekula, který o posudku mluvil i na únorovém zasedání městského zastupitelstva.

Zlínský primátor Jiří Korec se informoval na posudek u šéfa vodáren Březíka. „Řekl mi, že zlínská studie měla větší rozsah, nemám důvod mu nedůvěřovat. Toto vysvětlení mi stačilo,“ dodal Korec.