Rozkopané náměstí v Meziříčí vydalo poklady, zbytky hradeb i barokní dlažbu

Na obou místech už archeologové ze vsetínského Muzea regionu Valašsko oznámili hodnotné objevy. V Žerotínově ulici se jim v rámci rozšiřování cyklochodníku a parkoviště podařilo odkrýt část původních městských hradeb.

V centru se pak potvrdil nález barokní dlažby a zatím neznámého objektu, nejspíš ze 14. století. „Po odkrytí svrchní vrstvy centrální části náměstí jsme narazili na barokní dlažbu z konce 17. a začátku 18. století. V severozápadní části je zachovalá a v původním stavu, na ostatních místech ji už poznamenal zub času a lidská činnost,“ popsal archeolog Samuel Španihel.

Ještě větší překvapení čekalo na archeology ve chvíli, kdy hloubkovací sonda objevila pod barokní dlažbou několik fragmentů stavební konstrukce. Ležely čtyřicet centimetrů pod zemí a pocházet by mohly ze 14. až 15. století.

„Zatím je to ale pouze domněnka. Musíme nejprve rozšířit sondu a zjistit, o co se přesně jedná. Výkop totiž poničily silné deště a několik dnů to asi potrvá,“ řekl Španihel.

Archeologové očekávají další zajímavé nálezy i v dalších týdnech. Podle dochovaných dobových zobrazení měla uprostřed náměstí stát ještě v 18. století kašna a rovněž několik na sebe navazujících staveb.

„Času mají archeologové dost. Jejich průzkum se bude až do konce příštího roku dělat souběžně s rekonstrukcí náměstí. Vše je sladěno tak, aby na sebe práce navazovaly a termíny dokončení se nemusely měnit,“ upřesnil mluvčí radnice Jakub Mikuš.

Zatímco archeologický průzkum má skončit za rok v červenci, obnova valašskomeziříčského náměstí potrvá až do konce srpna.

Na 480 let staré hradby, o nichž archeologové hovoří jako o „objevu desetiletí“, narazili dělníci v Žerotínově ulici při odstraňování původního chodníku. „Jedná se o část městské hradby, jejíž stavbu zahájili měšťané někdy po roce 1538 za vlády Jana z Pernštejna,“ sdělil archeolog a vedoucí Muzejního a galerijního centra Valašské Meziříčí Jan Anlauf.

Hradba však byla dokončena až mnohem později, v roce 1570, kdy se Poličenská brána za vlády pánů ze Žerotína přesunula na dnešní Poláškovu ulici. Archeologové objev předpokládali, protože současné ulice Tolstého a Žerotínova kopírují trasu původní hradby. Právě na jejich křižovatce měla dříve stát rohová bašta.

Zajímavé je, že šířka základu se pohybuje od 2,5 do 1,5 metru, přitom se dá předpokládat, že hradba měla šířku shodnou. „Objevit se nám podařilo také základy domu. Ten navazoval na původní základ hradby a zřejmě vznikl až po jejím stržení,“ dodal valašskomeziříčský památkář Petr Zajíc.

Objevy se čekají i pod parkovištěm

I když stavební práce na společném pásu pro cyklisty a chodce a rozšíření parkování o jedenáct míst už jsou v plném proudu, výzkum na Žerotínově ulici bude pokračovat společně se stavbou. Podle archeologů je zřejmé, že další části objevených domů leží přímo pod parkovištěm. Pokud půjde všechno podle plánu, hotovo bude v polovině listopadu.

„Cílem je nejen rozšířit stávající parkoviště, ale zároveň také zajistit větší bezpečnost cyklistů a chodců,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek.

Právě budovaný úsek společného pásu pro cyklisty a chodce navazuje na stávající cyklochodník v ulici Žerotínova.

„Po jeho dokončení tak budou moci cyklisté bezpečně dojet z centra až k areálu městských sportovišť v lokalitě Kouty. Chodník zároveň zajistí bezpečnou cestu dětí do ZŠ Žerotínova,“ řekla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Součástí prací je i výsadba patnácti stromů. Nová místa pro parkování budou mít speciální drenážní dlažbu na lepší vsakování vody.