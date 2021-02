V Meziříčí opraví náměstí i díru po bazénu, bude to stát 120 milionů

Dlouho plánovaná výstavba sportovní haly ve Valašském Meziříčí za 225 milionů korun se prozatím odkládá na neurčito, loni v létě totiž Zlínský kraj její přípravu zastavil kvůli neúměrnému navýšení ceny.

Meziříčská radnice tak musela řešit, jaké investice místo toho rozjede. A rozpočet pro rok 2021, který schválili zastupitelé, už v tom má jasno. Z investičního balíku 147 milionů korun spolkne nejvíce peněz revitalizace náměstí a oprava díry po bazénu v areálu letního koupaliště.

Na oboje půjde letos 20 a příští rok přes 40 milionů korun, celková cena se tak vyšplhá na více než 120 milionů korun.

„V podstatě jsme tak rovnou rozhodli také o hlavních investicích města pro příští rok. Ještě uvidíme, jaká bude cena po soutěžích, snad se nám ji podaří stlačit dolů,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).

Revitalizace náměstí se chystá už skoro deset let, město však nemůže dát architektům volnou ruku. „Musíme najít shodu s památkáři, kteří chtějí zachovat historický vzhled místa,“ vysvětlil Stržínek.

Náměstí je kočkopes, musí se sjednotit, říká starosta

„Je nejvyšší čas na jeho změnu. Okolní města už mají náměstí opravená, jen Valmez pořád ne,“ dodal.

Náměstí je dnes podle něj kočkopes, kde jsou různé druhy povrchů. Ty by se měly sjednotit v podobě žulové dlažby a kostek. V dolní části vznikne vodní prvek či pítko a zvětší se středová plocha.

„Až skončí koronavirová pandemie, půjde tam pořádat trhy, koncerty a další akce pro veřejnost,“ plánuje starosta.



Stavebním pracím bude předcházet rozsáhlý archeologický průzkum. Zatím však není jasné, kdy začne a jak dlouho potrvá.

„Máme dobré zkušenosti z loňské velké opravy kanalizace nad náměstím, kdy se podařilo objevit základy starého sklepa, ale práce to zásadně nezbrzdilo,“ zmínil Stržínek.

Podle opoziční zastupitelky Hany Skácalové (ODS) už město šanci na zanechání výraznější architektonické stopy ve stavební historii města prošvihlo. Projekt ale i tak podpořila.

„Náměstí ve stávajícím stavu už je opravdu pro ostudu. Ať už mám výhrady ke způsobu zadání i k projektu samotnému jakékoliv, není už nač čekat,“ konstatovala Skácalová.

Proměna areálu koupaliště se týká díry po velkém bazénu, která je dlouhá léta obehnaná plotem a nepřístupná.

„Máme tam dětské brouzdaliště a bazén se šesti plaveckými drahami, ale chybí nám relaxační bazén, který by si užili mladí a současně i senioři,“ podotkl Stržínek.

Koupaliště navýší kapacitu, přibude i tobogán

Město hodlá vybudovat nerezový bazén s tobogánem, skluzavkou, atrakcemi pro děti či odpočinkovou zónou, kde budou lehátka a sedátka s perličkou.

„Před dvěma lety jsme spustili rekuperační jednotku, která může bazén přes léto vyhřívat a voda bude teplejší než dnes. Navíc se protáhne letní sezona,“ plánuje starosta.

Bazény v areálu letního koupaliště mají nyní kapacitu 320 lidí, díky rozšíření o nový bazén to bude 580 lidí.

„Denní kapacita celého areálu se zvýší z původních 1 600 na 2 300 návštěvníků,“ naznačila Miroslava Wrzecká, jednatelka městské společnosti ST Servis, která se o koupaliště stará.

Na zastupitelstvu však vzbudila debatu odhadovaná cena 65 milionů korun.

„Je to realizovatelný projekt, ale v jiné než v současné nejisté době. Z původních dvaceti milionů korun se prodražil na trojnásobek,“ uvedl na Facebooku opoziční zastupitel Václav Chajdrna (Nezávislí).

Skácalová by dříve byla také proti, hlavně kvůli zmíněné drahé stavbě sportovní haly. Teď ovšem názor změnila.

„Město nemá připravené další větší investiční projekty a představa, že by se peníze ušetřily, je nereálná. Projedly by se. Nad čím ale hlavně přemýšlím, je nová covidová doba. Ta teď hodně mění naše životy, cestování se omezilo, ne-li zakázalo. A nemyslím si, že se to v blízkých letech zlepší. Budeme rádi za každou možnost rekreace v okolí domova,“ uvažuje.

Skončí dlouholetá oprava sídlišť

Tento argument zdůrazňuje také Stržínek. „Venkovní koupaliště snad budou moci fungovat i za koronaviru. Odhadem čtvrtina lidí ve městě navíc bydlí na sídlištích, takže ani nemůžou mít bazén na zahradě,“ zmínil.

Mezi další investice města patří stavba chodníku a úprava parkoviště na ulici Žerotínova, stavební úpravy tělocvičny ZŠ Masarykova a šaten ZŠ Křižná, zateplení MŠ Seifertova, protipovodňová opatření nebo poslední etapa regenerace panelového sídliště Křižná.

„Tím budeme mít kompletně hotovou obnovu všech sídlišť ve městě,“ poznamenal Stržínek.

Město ale také šetří, z rozpočtu vyřadilo investiční rezervu 30 milionů korun a ve fondu obnovy majetku zůstalo necelých 51 milionů.

„S jejich čerpáním letos nepočítáme a chceme je podržet jako rezervu do dalších let,“ dodal starosta.