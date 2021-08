Jak připravit báleše nebo kvakovou polévku? Lidem poradí slovácká kuchařka

Dřív nebyl tak vzácně používaný jako dnes a k dispozici byl prakticky v každé chalupě. Tuřín, známý i jako kvak nebo kvaka, je kořenová zelenina podobná řepě a v minulosti z něj hospodyňky vařily třeba polévku.

Tento, ale i další zapomenuté recepty, nabídnou dva díly knihy Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku, jejichž příprava finišuje.

„Dnes asi lidé moc nevědí, co je to kvaková polévka nebo čím se tuřín dá nahradit. A možná to ani k vyzkoušení příliš neláká. Ale my jsme v kuchařkách pár takových receptů zachovali, aby si v ní to svoje našli i lidé, pro něž to bude třeba jen hezká vzpomínka na prázdniny u babičky,“ vysvětlila Veronika Friedlová z Regionu Slovácko, jehož pracovníci kuchařky připravují.

Obě kuchařky mají dohromady 250 receptů. Ve své době šlo o levná a rychlá jídla, při jejich vaření se používaly běžně dostupné suroviny a byla tvořená tak, aby zasytila celou rodinu v duchu hesla „za málo peněz hodně muziky“. Čtenáři v nich najdou návod na přípravu bálešů, patentů, šlíšků, krajanců, ale také různé masové pokrmy, polévky, omáčky nebo pečivo.

Dvě knihy, červená a modrá, které budou k dostání ke konci září, nejsou nové. Jde o dotisk dvou dílů slováckých kuchařek, z nichž ten první vyšel před dvanácti lety, druhý před sedmi. Dohromady bylo tehdy deset tisíc výtisků. Dnes už ale k sehnání nejsou, přitom zájem je pořád velký.

„Je to trochu paradox, protože vychází spousta kuchařek pro bezlepkové vaření, pro moderní stravu. A naše kuchařka rozhodně taková není, protože recepty běžně obsahují mléko nebo mouku,“ poukázala Friedlová, která má dotisk na starosti.

„Zájem je takový zřejmě proto, že řada mladých lidí tíhne k folkloru a tato tradiční gastronomie to pěkně doplňuje. Starší v tom zase najdou své vzpomínky a chtějí je předat potomkům.“

Pro velký zájem se Region Slovácko rozhodl vydat dalších pět tisíc knih. Pro neziskovou organizaci to byla především otázka financí.

Na knihách se podíleli etnografové z muzea

„Naplánovat dotisk bylo naší prioritou už v loňském roce, ale vzhledem k nejistě se vyvíjející situaci jsme projekt odložili. Letos jsme vše zvážili a přepočítali a financování se nakonec uskutečnilo formou předprodeje,“ vysvětlil předseda správní rady a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Na jaře si proto mohli zájemci knihy koupit v předprodeji a fyzicky je budou mít k dispozici v září. Tímto způsobem se prodalo 1 001 kuchařek, další půjdou do přímého prodeje v září.

Od začátku roku pracoval tým lidí na tom, aby z předchozích knih vychytal nejasnosti, drobné chyby, upravil doprovodné texty nebo pořídil nové, tentokrát už barevné fotografie jídel do prvního dílu.

„Oba díly jsme dávali dohromady i s etnografy ze Slováckého muzea, aby byla zachovaná autentičnost a správnost,“ upozornila Friedlová. „V prvním díle jsou recepty seřazené podle slováckých podoblastí, ve druhém podle ročních období a nechybí fašankové, velikonoční nebo další recepty ke speciálním příležitostem.“

Poprvé budou nové kuchařky k dostání 25. září na Slováckém festivalu chutí a vůní v Uherském Hradišti.