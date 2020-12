Sportovat s rouškou je naprostý nesmysl, zlobí se zástupci klubů

Možnost amatérského sportování se vrací díky tomu, že se Česko dnes přesouvá do třetího stupně systému protiepidemických opatření.

„Právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další fyzické projevy lidského těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to správné ani spravedlivé a epidemicky odůvodnitelné,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Jeho nápad však budí kritiku. „Nedovedu si to moc představit. Tenisté si ji asi budou moci dát pod krk, protože jsou od sebe při hře dostatečně vzdálení, ale třeba v posilovně to bude problematické,“ obává se Věra Drápelová, jednatelka uherskohradišťského sportovního centra My Fitness.

Zájem o sportování přitom lidé mají. „Třeba tenis má řada lidí předplacený a hned nám hlásili, že budou zase chodit,“ řekla Věra Drápelová.

Ještě ostřejší slova volí jednatel zlínského Vita Sana Clubu Jan Pravda. „Je to totální nesmysl, který je ze zdravotního hlediska nebezpečný. Pokud mladému sportovci nachystáte náročný trénink a bude ho muset dělat s rouškou, může zkolabovat,“ upozornil.

Uvnitř lze zatím trénovat jen individuálně, kolektivní sporty musejí počkat až do druhého stupně. Mladí hokejisté Vsetína ale i tak začínají trénovat.

„Roušky mít budou, protože je to vládní nařízení. Ale nedovedu si představit, že by trenér na někoho řval, když mu sklouzne pod nos,“ řekl vsetínský jednatel Daniel Tobola.

Některé kluby nechaly z finančních důvodů rozpustit led a teď nemají kde trénovat. Ve Valašském Meziříčí bude ledová plocha připravená až začátkem ledna, hokejisté tak trénují aspoň na suchu.

„Chceme děcka udržet v pohybu, pauza je hrozně dlouhá. Také rodiče už se ptali, jestli budou nějaké tréninky,“ uvedl předseda HC Bobři Valašské Meziříčí Tomáš Vašica.

Výzva vládě: Dejte limit 30 lidí

I jinde s návratem vyčkávají. „Sportovat chceme, ale pod střechou to nejde. Jít s rouškou do většího zatížení není možné,“ zmínil šéf zlínských házenkářek Marek Kolář.

„Ve florbale se tepová frekvence mění, chvíli makáte naplno a pak zase odpočíváte. Rouška se za chvíli propotí a pak je stejně k ničemu. Sám bych v ní hrát určitě nešel,“ přidal se předseda Panthers Otrokovice Karel Ťopek.

Problémem je i omezení počtu sportovců. „V deseti lidech se nedá hrát ani pořádně trénovat, o rouškách nemluvě,“ popsal Petr Straka, předseda Volejbalového sportovního klubu Staré Město. „Svaz teď tlačí na Národní sportovní agenturu, aby se podmínky zmírnily, takže čekáme, jak se situace v nejbližší době posune,“ dodal.

Česká unie sportu doporučuje, aby se ve vnitřních prostorech zvýšil limit na 30 osob, čímž by mohli trénovat zástupci kolektivních sportů. Vláda ale na to zatím nekývla.

Výhodu mají fotbalové kluby, které mají k dispozici umělou trávu. Například mládež Fastavu Zlín ji přes zimu využívá dlouhodobě.

„Máme ‚studený odchov‘, kluci od žáků výš jsou na venkovní tréninky zvyklí. Do haly chodíme jen minimálně,“ sdělil sportovní manažer mládeže Marek Kalivoda.

„Venku musíme řešit jen rozdělení do menších skupin, což se dá zvládnout. Hnát děcka s rouškou do tělocvičny rozhodně nebudeme, podle mě je to proti přírodě,“ poznamenal Karel Heinz, vedoucí trenér SCM a sportovní ředitel Hanácké Slavie Kroměříž.