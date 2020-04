Společenský dům jde do dražby, Otrokovice do ní kvůli stavu nouze nemůžou

Společenský dům měl jít do dražby už dříve, ale nakonec z ní sešlo. Tentokrát se kvůli dluhu zhruba 120 tisíc korun obrátila na exekutora Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

„Dohodu o splátkách přímo s ČPZP sjednanou nemá (majitel Společenského domu – pozn.red.), vymáhání prostřednictvím exekutorského úřadu je standardním postupem ČPZP. Volba způsobu provedení exekuce je plně v kompetenci pověřeného soudního exekutora,“ sdělila mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Dům vlastní firma Společenský dům, jejíž spolumajitel Jiří Mikoška považuje dražbu za zbytečnou. Argumentuje tím, že dlužnou částku splácí exekutorovi na základě splátkového kalendáře.

„Je to pro nás likvidační,“ reagoval Mikoška. „Už několik let se nás snaží zlikvidovat insolvenční mafie, toto je další krok. Má to souvislost s dluhy, které vznikly kvůli insolvenční mafii. Kvůli dluhům 120 tisíc nás nějaká paní magistra hodlá zlikvidovat,“ tvrdí.

Podle něj se dražba nakonec konat nemusí, protože firma dluhy uhradí. Už dříve čelila insolvenčním i exekutorským návrhům. Kvůli „insolvenční mafii“ podle Mikošky přišla o dobré jméno, a proto se kdysi špičkový hotel mění na ubytovnu pro zahraniční dělníky. Teď je kvůli nařízením vlády zavřený.

„Volba způsobu provedení exekuce je plně v kompetenci pověřeného soudního exekutora,“ zmínila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

„Nelze vyloučit, že celková výše vymáhané pohledávky včetně nákladů na vedení exekučního řízení je taková, že pouze splátkový kalendář samotný problém nevyřeší, anebo by řešení trvalo neúměrně dlouhou dobu. Z těchto důvodů se soudní exekutorka rozhodla pro provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, a to formou transparentní elektronické dražby,“ doplnila.

Otrokovice nemůžou svolat zastupitelstvo

Další osud Společenského domu je tak nejistý. Dražbu bude pouze sledovat město, přestože má o budovu zájem.

„Chtěli jsme svolat zastupitelstvo, abychom se o Společenském domu mohli pobavit. Ale máme to zakázané ministerstvem vnitra,“ zmínila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Města nesmějí kvůli epidemii koronaviru svolávat zastupitelstva, pokud to není nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo bezprostředně nehrozí nějaké škody.

„Je to škoda. Máme zájem na zachování Společenského domu jako jediné kulturní památky ve městě,“ poznamenala starostka.

Majitel nabídl městu dům už dříve k přímému prodeji. Posudek ocenil stavbu na 50 milionů korun, požadavek zněl na 75 milionů, což se městu zdálo příliš. Stavba totiž navíc byla zatížena velkými dluhy.

V úvahu pro město proto přicházela případná dražba. Vyvolávací cena v dražbě je 41 milionů korun, minimální příhoz 50 tisíc, dražební jistota půl milionu.

Mikoška říká, že zájemců o Společenský dům je víc, ale odrazuje je skutečnost, že jde o památkově chráněnou stavbu, což znamená přísnější kritéria při jeho přestavbě a využití.

„Je to bezkonkurenčně nejvýznamnější památka v Otrokovicích, která snese srovnání s památkami ve Zlíně i jinde,“ sdělil už dříve Jan Obšívač z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

V budově z roku 1936 se v dávnější minulosti konávala boxerská utkání, kulečníková či šachová klání, ale také bohoslužby. Mladší generace zná „spolák“ hlavně jako místo vyhlášených diskoték.

V hotelu bylo ubytováno nespočet známých osobností. Kromě Jana Antonína Bati třeba automobilová závodnice Eliška Junková, za okupace i protektorátní státní ministr Karl Hermann Frank.