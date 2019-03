Stát nemusí vydat církvi Květnou zahradu v Kroměříži, rozhodl soud

„Arcibiskupství neprokázalo funkční spojitost mezi zámkem, podzámeckou zahradou a Květnou zahradou,“ odůvodnila verdikt soudkyně okresního soudu Jana Ivánková. To znamená, že oba areály podle názoru soudu mohou fungovat samostatně.

Právní zástupce arcibiskupství Stanislav Hykyš svému klientovi navrhne, aby se proti rozsudku odvolal. „Soud po 350 letech roztrhl něco, co vždy patřilo k sobě,“ prohlásil.

Klíčová otázka v budoucnosti Květné zahrady v Kroměříži, zněla: Je areál po obří rekonstrukci „nový“ a má tedy zůstat státu, nebo je to stejný majetek, který komunisté po roce 1948 znárodnili, a patří tedy církvi?

Stát si ji ponechal s ohledem na to, že ji památkáři několik let předtím rekonstruovali za evropské peníze a vrátili do podoby poloviny 17. století. Právníci pak museli řešit například otázku, zda stačí základy stavby k tomu, aby ji bylo stále možné považovat za existující.