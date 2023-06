V sadu Svobody chtějí lidé místo pro piknik, má dobrou polohu v centru

Uskutečnila se od března do května a zúčastnilo se jí 764 lidí. „Z individuálních odpovědí byly uváděny čistota a pocit bezpečí, který respondentům obecně v parku schází,“ zmínil náměstek primátora Michal Čížek, který má v kompetenci oblast zeleně.

Podle něho v odpovědích převažoval spíše pragmatismus. „Obecně byly odpovědi rozmanité od přání mít více umění v parku, možnosti pohybu se psem, průjezdu na kole, přítomnosti stánku s kávou, houpačky až po zachování klidu, důslednou ochranu dřevin a výsadbu květinových záhonů,“ přiblížil Čížek.

Podrobnější výsledky ankety zveřejní město na facebookovém profilu Kanceláře architekta města Zlína. Budou také zahrnuty do podkladů připravované krajinářské a architektonické soutěže, která by měla být vypsána letos v srpnu.

Vítězný návrh by mohl být známý na konci tohoto nebo na začátku příštího roku. Radnice pak uspořádá výstavu všech soutěžních návrhů. Dále zpracuje dokumentaci a vybere dodavatele. Projekt i práce budou poměrně náročné, protože se v parku nachází hodně inženýrských sítí. S pracemi za desítky milionů korun by město mohlo začít na přelomu let 2025 a 2026 s tím, že by na ně chtělo získat dotace z Evropské unie.

„Nepředpokládáme úplnou razantní proměnu parku,“ nastínil Čížek. „Vzhledem k památkové ochraně zámku a parku a k přítomnosti mnoha cenných dřevin je nutné k sadu Svobody přistupovat citlivě a vycházet z charakteru krajinného parku.“

Sad Svobody je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve Zlíně, nachází se na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města. Díky své poloze mezi náměstím Míru, náměstím Práce, továrním areálem a autobusovým nádražím jím denně projde velké množství lidí.

Město už dříve upravilo nedaleký park Komenského, loni přestavělo sousední tržiště Pod Kaštany, průběžně opravuje zámek a chce také změnit budovu bývalého soudu v okrajové části sadu Svobody.