Radnice chce změnit sad Svobody. Obyvatelé se mohou vyjádřit v dotazníku

Ti mohou sdělit, co jim v parku vadí nebo co jim tam schází, zda vodní prvek, vodní plocha, mobiliář, kamerový systém, altán, občerstvení či plochy vhodné pro piknik. Sami pak mohou uvést svůj nápad na zlepšení. Elektronický dotazník je anonymní a dostupný na adrese buff.ly/3LU5J9l. Vyplnit ho je možné do konce dubna.

„Chceme Zlíňany touto formou vyzvat ke spolupráci na přípravě významného zásahu do veřejného prostoru města,“ vzkázal architekt Karel Humpola z Kanceláře architekta města Zlína.

„Věřím, že sad Svobody bude mít znovu významné místo v srdci města a bude sloužit jako místo setkávání, odpočinku a relaxace pro obyvatele a návštěvníky města,“ poznamenal náměstek primátora města Zlína Michal Čížek, který má v kompetenci oblast zeleně. „Vítáme všechny kreativní a inovativní nápady na vytvoření tohoto krásného a užitečného veřejného prostoru.“

Sad Svobody je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve Zlíně, nachází se na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města. Díky své poloze mezi náměstím Míru, náměstím Práce, továrním areálem a autobusovým nádražím jím denně projde velké množství lidí. Nemají však moc důvodů, aby tam zůstávali. Na rozdíl od bezdomovců, kteří často obklopují lavičky ve spodní části parku.

Radnice by chtěla během pár měsíců vypsat soutěž a do konce letošního roku znát jejího vítěze. Realizace by měla následovat, otázka je, kdy přesně. „Byli bychom rádi, kdyby se nám to podařilo udělat v tomto volebním období. Protože je to financováno z dotačních peněz, tak by to mohlo být docela rychlé,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Brada, který má na starost oblast územního plánování.

Sad Svobody by se mohl proměnit podobně jako sousední park Komenského. Radní už dříve schválili záměr na projekt, aby město mohlo žádat o dotaci. Podobně postupují v případě dalších částí Zlína. Jde o revitalizaci Gahurova prospektu či veřejných ploch kolem ulic Dlouhá, Sokolská nebo lokality Cigánov.

K úpravám sadu Svobody se budou vyjadřovat také památkáři. Park i zámek jsou nemovité kulturní památky, zásah by tak neměl být radikální.

Město loni přestavělo sousední tržiště Pod Kaštany, průběžně opravuje zámek a má plány, jak by mohlo změnit budovu bývalého soudu, která hyzdí okrajovou část sadu Svobody.