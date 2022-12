S proměnou sadu Svobody poradí architekti, Zlín chce upravené centrum

Na sad Svobody by chtělo město vypsat architektonickou soutěž a na provedení projektu získat dotace z EU. Kdyby vše šlo podle plánů, mohla by se proměna odehrát během následujících čtyř let.

„Pokud dostaneme dotaci, bude zpracovaný projekt, získáme stavební povolení, tak bych byl velmi rád, kdyby se to podařilo v tomto volebním období. Ale slíbit to nemůžu,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada, který má na starosti územní plánování.

Radní už schválili záměr na projekt, aby město mohlo žádat o dotaci. Podobně postupují také v případě dalších částí Zlína, jež by se mohly změnit. Jde o revitalizaci Gahurova prospektu či veřejných ploch kolem ulic Dlouhá, Sokolská a lokality Cigánov, okolí městských lázní, parčíku u sokolovny i okolí hradu v Malenovicích.

„Vytipovali jsme místa s odborem zeleně, ale ještě není přesný plán prací. Zatím máme výhled, že by se město těmito tématy mělo zabývat,“ řekl hlavní zlínský architekt Jindřich Nový. „Jde o prostory, které pomohou rozvoji města a mají přidanou hodnotu pro jeho obyvatele. Takže na ně chceme získat dotace,“ zmínil Brada.

U sadu Svobody se jeho úpravy přímo nabízejí. „Má to logickou návaznost na jiné akce, které probíhají v centru Zlína. Jakým způsobem bude řešený, ale ještě přesně nevíme,“ podotkl Nový.

Město aktuálně dokončuje proměnu sousedního tržiště Pod Kaštany, průběžně opravuje zámek a má plány, co bude s budovou bývalého soudu. Navíc se chystá projekt na modernizaci náměstí Míru, jehož proměna také vzešla ze soutěže. „Doplňujeme centrum, park považujeme za jeden z důležitých projektů v dalším období,“ řekl Brada.

Jak přesně bude vypadat, se teprve uvidí. K jeho úpravám se budou vyjadřovat také památkáři. „Je potřeba si uvědomit, že park je i se zámkem nemovitá kulturní památka, takže naše zásahy nebudou extra radikální,“ upozornil Nový.

„Byli bychom rádi, kdyby byl prostor zpracovaný stejně jako park Komenského a byl by to další dobrý park uprostřed města. Zatím jsme na začátku,“ uvedl Brada.

V případě Gahurova prospektu by se upravovala jeho horní část, která vede k Památníku Tomáše Bati, i plocha za ním. „Nebyly by to obrovské úpravy, ale prostor by se vyčistil a sjednotil, byly by tam i kvalitnější povrchy,“ sdělil Brada. Spodní část Gahurova prospektu prošla proměnou před pár lety podle návrhu, který vzešel ze soutěže, od zlínského studia Ellement architects.