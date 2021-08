Po Baťově památníku se změní i jeho okolí, bude lákat pěší k procházce

Ta stojí také za úpravami nedalekého Gahurova prospektu i blížící se proměny tržiště Pod Kaštany.

„Po zrušení parkovacích míst před památníkem jsou tam dnes nevzhledné sloupky, které brání parkování. To by se mělo změnit. V místě vzniknou nové chodníky a přechody pro chodce a měl by se také opravit povrch cesty, na níž je poškozený asfalt. Bude to potom pro návštěvníky vstřícnější,“ nastínil náměstek primátora Pavel Stojar, který má tuto oblast v kompetenci.

„Chceme, aby prostor před památníkem vypadal důstojněji než teď,“ poznamenal primátor Jiří Korec. Proměnit se má také místo za památníkem, kde by mohla být například položená dlažba.

Podobný zásah se bude týkat i okolí, tedy prostranství před sousední budovou gymnázia na jedné a policie na druhé straně. „Chceme, aby pod budovou gymnázia vznikla parkovací místa, budeme to ještě řešit s vlastníky pozemků,“ nastínil Stojar.

Chodník má být i před objektem policie, kde dosud schází. Cestu po obou stranách lemují pouze parkoviště. „Jde nám především o posílení pěší trasy v podélném směru. Rozšíří se chodník před gymnáziem, protože se tam pohybují větší skupiny lidí. Doplníme chodník před policií, kde je dosti neutěšený prostor,“ shrnula architektka Jitka Ressová z kanceláře ellement architects.

Chodník by měl alespoň v náznaku, tedy v jiném materiálu (betonové či žulové kostce) přetnout cestu vedle památníku, stoupající k lyžařskému svahu.

Studie je rozdělená na více částí, kompletně hotová má být na začátku příštího roku. „V ideálním případě bychom chtěli s úpravami začít příští rok, ale slíbit to nemůžu,“ poznamenal Stojar. Záležet bude na finančních možnostech města, které chystá velké investiční akce. Půjde i o to, kdy bude zpracován projekt a vybrána stavební firma.

Tyto úpravy nebudou jediné, které okolí Památníku Tomáše Bati ve Zlíně potkají. V rámci projektu Tvoříme Zlín uspěl záměr na vybudování odpočinkového místa ve svahu pod budovou, kde by měly být lavičky, z nichž bude výhled na Zlín.

Město také zvažuje další úpravy svažujícího se prostoru k již zrevitalizovanému Gahurovu prospektu. Týkat by se mohly i stromů, termín zahájení prací ještě není stanoven. „Probíhá debata, do jaké míry tam zachovat zeleň, aby byly možné z různých míst průhledy na památník, případně na budovy po stranách svahu,“ dodal Stojar.

Památník je v současné době oceňovanou chloubou města, po nákladné rekonstrukci je v téměř původním stavu, v jakém vznikl před zhruba osmdesáti lety podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury. Naposledy zvítězil v celorepublikovém projektu Má vlast cestami proměn 2020.